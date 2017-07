publié le 24/07/2017 à 15:59

Le gros coup en attaque. L'OM cherche absolument un buteur de surface à associer à Valère Germain, et si possible un attaquant référencé. Après avoir tenté la piste Giroud (trop chère) ou André Silva, qui a finalement signé au Milan AC, le staff phocéen s'est rabattu sur le dossier Carlos Bacca, l'ex-goleador du FC Séville qui sort de deux saisons de bonne facture au Milan. Alors que sa venue était annoncée comme imminente par la presse italienne dimanche 23 juillet, Sky Sport parle de son côté d'une autre piste menant vers l'Écosse et au Celtic Glasgow.



Moussa Dembélé, l'attaquant tricolore de 22 ans auteur d'une grosse saison (17 buts en 29 matches), verrait les Olympiens se pencher sur les conditions d'un transfert. Le staff marseillais aurait rencontré les dirigeants du Celtic lors du déplacement de l'OM à Glasgow, pour un match amical face aux Rangers. Si le prix tournerait autour de 22 millions d'euros, l'entraîneur Brendan Rodgers ne veut pas lâcher sa pépite mais laisserait une ouverture en cas de non qualification du champions d'Écosse en Ligue des champions.

Concernant le dossier Carlos Bacca, la presse italienne explique que l'OM aurait pris la température auprès de l'entourage du joueur mais bloquerait sur les conditions posées par le Milan AC. Les Rossoneri souhaiterait un prêt avec une option d'achat obligatoire en fin de saison 2017-2018, alors que Marseille souhaiterait un prêt et la possibilité de ne pas garder le joueur en cas de mauvaises performances.