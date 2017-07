publié le 26/07/2017 à 14:55

À ce stade, le transfert de Neymar vers le PSG n'est plus un feuilleton mais un blockbuster. Ce mercredi 26 juillet a connu un nouveau "rebondissement" avec une information lancée par la radio espagnole Cadena Ser. Ainsi, il semblerait qu'Unai Emery, le technicien parisien, ait appelé Neymar en personne afin de discuter avec lui et surtout l'inciter à pendre une décision afin de conclure l'affaire et mettre en branle le montage financier qui lèverait la clause libératoire de 222 millions d'euros et enverrait le Brésilien vers Paris.



Selon L'Équipe, les dirigeants parisiens trépignent et veulent désormais que l'affaire se débloque. Il ne resterait pour cela qu'une seule chose : la décision de Neymar. Car côté finances, le Paris Saint-Germain aurait trouvé le moyen de payer la clause, la prime à la signature, le salaire astronomique (ainsi que les charges et les impôts) et les différents intermédiaires (légaux) de ce dossier XXL et épineux. Tout cela sans mettre en péril la situation du club vis à vis du fair-play financier de l'UEFA.

Matuidi tenté par la Vielle Dame ?

Et si le PSG dégraissait un peu sa masse salariale avec la venue de Neymar ? Sans qu'il n'y ait de lien, la presse italienne annonce que la Juventus se pencherait sur le dossier Blaise Matuidi, abandonnant les cas Nemanja Matic (Chelsea) et Emre Can (Liverpool). Déjà très près de rejoindre le Piémont l'été dernier, l'international français pourrait profiter de l'opportunité pour tenter l'aventure à l'étranger à 30 ans. Dans le système d'Emery, et bien que son investissement n'ait jamais été pris en défaut, "Blaisou" pourrait voir son temps de jeu baisser. Une année de Coupe du monde, se laissera-t-il tenter par la Vielle Dame ? Si c'était le cas, le PSG ferait l'économie de près de 11 millions d'euros de salaire annuel.