publié le 27/07/2017 à 13:38

Les attaquants sont les joueurs les plus chers du marché. Les cas Romelu Lukaku, payé 85 millions d'euros par Manchester United en provenance d'Everton, ou encore les 90 millions qu'a mis par la Juventus sur Gonzalo Higuain la saison passée montrent que les joueurs décisifs coûtent très cher. Ce sera le cas de Neymar en cas de départ vers le PSG, mais aussi de Harry Kane, l'attaquant anglais de Tottenham qui enfile les buts comme des perles sous la tunique des Spurs.



Le striker des vice-champions d'Angleterre est un excellent joueur et plaît beaucoup à l'entraîneur champion en titre, Antonio Conte. "Pour moi, Kane est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants au monde", a confié l'entraîneur de Chelsea. "Si je devais acheter un attaquant, je choisirais Kane. Il est complet, fort physiquement, avec et sans le ballon, il se bat, il est fort dans les airs et habile des deux pieds", a détaillé le patron des Blues.

Mais pour un attaquant de 23 ans qui a marqué 21, 25 et 29 buts en 3 saisons, "il en coûterait au moins 100 millions de livres", a expliqué Antonio Conte, soit une rondelette somme de 110 millions d'euros. Ce qui fait 30 millions de plus qu'Alvaro Morata, transféré il y a peu du Real Madrid vers... Chelsea.