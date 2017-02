L'attaquant international de 25 ans pense que le "bon moment" pour quitter son club formateur "est arrivé". Il l'a confié avant le derby perdu à Saint-Étienne, dimanche 5 février.

Crédit : NSJ Sports/Shutterstock/SIPA Alexandre Lacazette sous les couleurs de Lyon en décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 06/02/2017 à 14:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Une défaite sur la pelouse du rival honni, deux joueurs exclus en fin de match et on meilleur joueur qui confirme ses envies de départ l'été prochain avant la rencontre. L'Olympique Lyonnais et ses supporters ont vécu une soirée particulièrement douloureuse dimanche 5 février. Pour les dirigeants rhodaniens, le souhait d'Alexandre Lacazette n'est certainement pas une surprise. Mais le timing choisi pour l'annoncer a pu les déconcerter : quelques minutes avant le coup d'envoi du match à Saint-Étienne, dans une interview accordée au Canal Football Club, l'émission de Canal+.



"Tu attends le bon moment ?", demande un journaliste de la chaîne cryptée à l'attaquant de 25 ans. Réponse immédiate : "Je pense qu'il est arrivé le bon moment. Je pense que cet été, ce sera le moment où il faudra un peu changer d'air et découvrir autre chose, toujours dans l'idée d'avancer et de progresser footballistiquement et humainement aussi. Je vais continuer à travailler encore cette saison, en espérant qu'il y ait de belles opportunités qui arrivent pour cet été".

¿ @LacazetteAlex pour le #CFC : "Je pense que cet été il faudra un peu changer d'air" #ASSEOL pic.twitter.com/Tl0HxhFjn0 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 5 février 2017

Lié avec l'OL, qu'il a rejoint en 2003 dès l'âge de 12 ans, jusqu'en 2019, Lacazette serait sur les tablettes de nombreux clubs, du PSG à l'Athlético de Madrid en passant par West Ham, Arsenal ou le FC Barcelone. Avec ce dernier, le meilleur buteur du championnat de France en 2014-2015 (27 réalisations) a confirmé des contacts l'été dernier. En Catalogne, le Lyonnais de naissance retrouverait son ancien coéquipier et ami Samuel Umtiti. "Mais ça s'est arrêté parce que ce n'était pas en concordance avec ce que je voulais, parce que ce que je voulais c'est jouer", a-t-il expliqué au CFC.



Sélectionné à 10 reprises par Didier Deschamps en équipe de France (un but en amical face au Danemark en mars 2015) entre juin 2013 et octobre 2015, Lacazette totalise 114 buts et 26 passes décisives en 264 apparitions avec l'Olympique Lyonnais. Son transfert devrait rapporter plusieurs dizaines de millions d'euros au club de Jean-Michel Aulas.