L'attaquant français d'Arsenal a réalisé une splendide aile de pigeon lors de la 19e journée de Premier League.

Crédit : IAN KINGTON / AFP Olivier Giroud avec le maillot d'Arsenal, le 1er janvier 2017

par Claire Gaveau publié le 01/01/2017 à 18:16

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le but de l'année dès le 1er janvier ? Lors de la 19e journée de Premier League, Olivier Giroud a frappé un grand coup en inscrivant un but qui devrait figurer en bonne position lors de l'élection du plus beau but de l'année. Face à Crystal Palace, l'attaquant français a ouvert le score d'une splendide aile de pigeon des plus inattendues.



Le Gunners, titulaire seulement pour la troisième fois de la saison, a frappé un grand coup pour l'entrée dans cette nouvelle année. Au terme d'un contre rondement mené, Alexis Sanchez, excentré sur la gauche, centre en direction d'Olivier Giroud. Ce dernier, légèrement avancé, tente le tout pour le tout pour reprendre le ballon de manière acrobatique. Son "aile de pigeon" particulièrement spectaculaire finit sa course dans les filets après avoir heurté la barre transversale.



Cette magnifique réalisation est la 62e d'Olivier Giroud en Premier League. Une performance de choix alors que seuls quatre Français ont fait mieux dans le championnat anglais : Thierry Henry, Nicolas Anelka, Louis Saha et Eric Cantona.