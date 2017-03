Jaroslav Plasil et Francois Kamano le 26 octobre 2016

publié le 03/03/2017 à 20:30

Les deux entraîneurs profitent chacun d'un groupe étoffé pour ce Bordeaux-OL. Bruno Génésio s'est offert le luxe de laisser Rachid Ghezzal, Nicolas Nkoulou et Maciej Rybus en tribune. Mathieu Valbuena, Maxwell Cornet, Sergi Darer ou Mapou Yanga-Mbiawa seront remplaçants. Preuves que le groupe lyonnais se porte bien en ce début d'année 2017 (20 buts en cinq matches).



L'entraîneur des Girondins doit lui se passer de Youssouf Sabaly, Maxime Poundjé et Thomas Touré (blessés). Mais son banc de touche aura lui aussi fière allure : Diego Rolan, Jérémy Menez ou François Kamano, Adama Ounas, Jaroslav Plasil... Ce sont deux puissances offensives qui vont ouvrir le week-end de Ligue 1. Depuis le début d'année 2017, Bordeaux est la troisième meilleure équipe du championnat, Lyon la deuxième meilleure attaque. Un choc entre attaques mais aussi entre adversaires directs.

Bordeaux (5e), n'est qu'à quatre points de Lyon (4e, 46 points). Les Girondins ont davantage de pression avant le coup d'envoi. Une défaite les éloignerait de la course à la Ligue Europa. Une victoire entamerait une course folle entre ces deux équipes mais aussi Saint-Étienne (6e) et Marseille (7e) (39 points) vers la "C3". Une compétition qui retrouvera l'OL jeudi 9 mars prochain (21h05) avec la réception de l'AS Rome en huitième de finale aller.

L1-28e journée : programme et classement

Vendredi 3 mars :

Bordeaux - Lyon



Samedi 4 mars :

17h00 : PSG - Nancy

20h00 : Bastia - Saint-Étienne

Montpellier - Guingamp

Metz - Rennes

Caen - Angers

Dijon - Nice



Dimanche 5 mars :

15h00 : Lorient - OM

17h00 : Toulouse - Lille

21h00 : Monaco - Nantes