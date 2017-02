publié le 18/02/2017 à 16:45

Alors qu'il était tenu en échec (1-1) sur la pelouse du Sporting Gijon (18e de Liga), Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a décidé de faire entrer en jeu son attaquant français Kevin Gameiro à la 60e minute. Le charismatique Argentin avait aligné le duo Fernando Torres - Antoine Griezmann en début de rencontre mais c'est bien l'ancien Parisien qui a fait basculer le match en faveur des Colchoneros.



Et de quelle manière ! Vingt minutes après avoir pris la place de Torres, il donne l'avantage à son équipe avec le but du 2-1 sur un service tout en finesse de Griezmann (80e minute). Il lui a ensuite fallu quelques secondes (et une grosse erreur de la défense adverse) pour signer un doublé (81e). L'ancien buteur du Séville FC est ensuite allé de son coup du chapeau en cinq minutes en inscrivant le quatrième but des siens.

C'est son tout premier triplé depuis son arrivée à Madrid l'été dernier. Il permet à Gameiro de rejoindre Griezmann comme co-meilleur buteur du club en Liga avec 9 buts chacun. C'est une belle récompense, lui qui n'a pas été titulaire depuis quatre matches mais qui s'est montré décisif presque à chaque fois qu'il est entré en jeu. Après le retourné de Torres, les attaquants de l'Atlético sont inspirés en ce moment. Au classement le club reste 4e (45 points) à un point de Séville, trois de Barcelone et quatre du Real Madrid.

