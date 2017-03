Lyon peut-il dire adieu à la Ligue des champions ?

publié le 04/03/2017 à 21:03

En allant concéder le point du match nul à Bordeaux, l'Olympique Lyonnais a-t-il dit adieu au podium ? Voilà un des débats qui animait "On Refait le Match" ce samedi 4 mars. Avant la rencontre de Nice sur le terrain de Dijon, les Gones sont à 13 points de la troisième place de Ligue 1, qualificative pour la Ligue des champions.



Denis Balbir est catégorique : "Lyon est bien dans son rôle de 4e et ce sera très difficile pour lui. Monaco est toujours mon favori pour être champion mais le trio Monaco-Paris-Nice, dans cet ordre ou pas, est le tiercé qui finira sur le podium". Stéphane Pauwels montrait lui un peu plus de raison à ce sujet : "J'y croyais avant la rencontre à Bordeaux. Avec ce que j'ai vu hier, je pense que je me suis planté. Le coach de Lyon est un garçon bien sympathique mais il n'a pas le niveau".

Un avis sur Bruno Génésio partagé par Sébastien Tarrago : "Quand tu changes autant de schéma de jeu ce n'est pas normal. Que Valbuena ne joue pas, c'est un scandale". Tous, enfin, étaient d'accord pour dire que la fin de saison 2016-2017 sonnera la fin de l'aventure de Génésio en tant qu'entraîneur principal de l'OL.