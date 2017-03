publié le 15/03/2017 à 21:52

Les filets ont tremblé au Stade Louis-II. Trois semaines après le match aller en Angleterre qui s'était soldé par une victoire de Manchester City (5-3), l'AS Monaco devait impérativement s'imposer par au moins deux buts d'écart pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions.



Durant une première période à sens unique, le club de la Principauté a su refaire son retard. D'abord par le but signé Kylian Mbappé à la 8e minute. Le jeune attaquant de 18 ans, qui affole la planète football en régalant ces derniers mois sur toutes les pelouses, a profité d'une bonne percée de Benjamin Mendy puis d'un centre fort à ras de terre de Bernado Silva pour tromper Willy Caballero à bout portant.

Puis à la 29e minute, encore sur le côté gauche, Thomas Lemar a servi dans un timing parfait Benjamin Mendy. L'arrière gauche, candidat crédible à une convocation en équipe de France, a ensuite délivré une splendide passe en retrait pour Fabinho. Au point de penalty, le milieu brésilien n'avait plus qu'à cadrer pour faire le break et permettre à Monaco d'être virtuellement qualifié.



Virtuellement car le football a montré qu'il était un as du suspense, et Monaco allait avoir un sérieux rappel à l'ordre avec une action qui a vu De Bruyne lancer Sterling côté droit. Le virevoltant ailier rentrait sur son pied gauche avant de frapper. Subasic repoussé sur sa droite mais Leroy Sané traînait pour pousser la balle dans le but vide. l'AS Monaco était à nouveau éliminée (71e).



