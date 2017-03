publié le 16/03/2017 à 05:40

Son nom revient de façon récurrente depuis plusieurs semaines dans toutes les discussions autour de l'attaque de l'équipe de France. Après une nouvelle performance de haut niveau, et un but marqué, lors de la victoire (3-1) et de la qualification de l'AS Monaco face à Manchester City, Kylian Mbappé devrait selon L'Équipe être appelé pour la première fois en équipe de France A par Didier Deschamps.



Le sélectionneur des Bleus annoncera jeudi 16 mars à 14 heures la liste des 23 joueurs choisis pour participer à la rencontre qualificative pour le Mondial 2018 face au Luxembourg (samedi 25 mars) et au match amical contre l'Espagne, trois jours plus tard au Stade de France. À seulement 18 ans, Kylian Mbappé explose littéralement cette saison, ayant déjà inscrit 16 buts en 17 titularisations sous le maillot rouge et blanc de l'AS Monaco, toutes compétitions confondues. Il a surtout fait preuve d'une présence et d'une efficacité impressionnantes pour un joueur de son âge dans des matchs à enjeu, comme la double confrontation avec les Citizens.

Champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 19 ans l'été dernier, Mbappé devrait donc logiquement passer un nouveau palier. Ses performances ne sont également pas passées inaperçues chez nos voisins européens, puisque les médias sportifs espagnols, notamment, font état d'un intérêt particulièrement fort de la part du FC Barcelone et du Real Madrid au sujet de la pépite monégasque. Lors du dernier mercato estival, les dirigeants du club auraient déjà refusé une offre de 40 millions d'euros de la part de Manchester City, qui doit maintenant se mordre encore davantage les doigts de n'avoir pas pu recruter celui qui s'est transformé en bourreau pour les joueurs de Pep Guardiola en huitième de finale de la Ligue des champions.