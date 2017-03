VIDÉO - Griezmann et Gameiro portent l'Atletico vers la victoire

publié le 05/03/2017 à 19:53

L'un a signé un doublé, l'autre s'est contenté d'un seul but. Antoine Griezmann a marqué ses 13e et 14e réalisations de la saison, Kevin Gameiro le suit de près avec son 11e but depuis août 2016. L'Atlético de Madrid a dominé le FC Valence (3-0) lors de la 26e journée de Liga grâce, donc, à ses deux attaquants tricolores.



Diego Simeone hésite souvent entre le gaucher, l'ancien Parisien et Fernando Torres à la pointe de son attaque. À la suite du terrible traumatisme de ce dernier en milieu de semaine, son choix était vite fait. Les deux Français ont débuté et lui ont donné raison.

Lancé par Yannick Ferreira Carrasco dès la 10e minute, Antoine Griezmann a pris de vitesse son compatriote Eliaquim Mangala avant de décrocher une frappe croisée imparable pour Diego Alvès, le portier adverse. Sur une passe décisive de Filipe Luis, Kevin Gameiro a envoyé un ballon malheureusement contré par le défenseur axial français de Valence (13e, 29 points). Enfin le Mâconnais a triplé la mise en fin de rencontre (84e), opportuniste et d'un tacle rageur.

Ces buts permettent aux Colchoneros de ne pas voir le trio de tête Barcelone-Real Madrid-FC Séville s'éloigner. Ils comptent 11 points de moins que les Blaugrana, leaders (60 points).