publié le 07/05/2017 à 20:15

En conférence de presse d'avant-match, Rudi Garcia, entraîneur de Marseille, affirmait qu'une victoire de son équipe face aux troisièmes de Ligue 1 serait un exploit. Certains y ont vu une communication calculée, d'autres une vérité. Toujours est-il que cet OM-Nice s'annonce spectaculaire, comme à l'aller.



À l'Allianz Riviera, cette opposition avait signé les premiers coups de génie de Mario Balotelli. L'italien jouait, ce 11 septembre 2016 (3-2), son premier match sous le maillot de Nice et avait signé un doublé. Deux buts qui avaient offert une probante victoire aux Aiglons et qui les avaient lancé vers la saison que l'on connaît. Les hommes de Lucien Favre sont troisième et peuvent toujours espérer décrocher la deuxième place du championnat.

Marseille doit enchaîné deux victoires, chose qu'il n'a plus fait depuis le 10 mars dernier et un succès face à Angers. Plus inquiétant encore : contre une équipe du top 5, elle n'a jamais connu le succès. Pléa, Cyprien, Le Marchand et Sertic sont les grands absents de ce rendez-vous.

36e journée : résultats et classement

Vendredi 5 mai :

Saint-Étienne - Bordeaux : 2-2



Samedi 6 mai :



PSG - Bastia : 5-0

Guingamp - Dijon : 4-0

Lille - Metz : 0-2

Lorient - Angers : 1-1

Nancy - Monaco : 0-3

Toulouse - Caen : 0-1



Dimanche 7 mai :



Rennes - Montpellier : 1-0

Lyon - Nantes : 3-2

Marseille - Nice