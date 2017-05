publié le 07/05/2017 à 15:06

La rencontre aller, le 27 août 2016, s’était terminée sur le score d'un but partout. Adama Diakhaby avait répondu à Daniel Congré et à cette époque, comme jusqu’au mois de décembre, le Stade Rennais avait des ambitions dans ce championnat. Il reçoit le Montpelliérain HSC (15h) en roue libre.



L’arrivée de Christian Gourcuff, au poste d’entraîneur des Bretons, laissait imaginer un certain renouveau. Mais les départs de Paul-Georges Ntep et de Kamil Grosicki, au dernier mercato hivernal, ont présagé une fin de saison loin des places européennes. Et cela devrait être le cas puisqu'au classement les partenaires de Romain Danzé (remplaçant au coup d’envoi) sont classés 10es.

Montpellier est lui 15e mais est sûr de ne pas être relégué en Ligue 2 en fin de saison. Diakhaby et Amalfitano sont les deux principaux absents rennais. Jean-Louis Gasset est lui privé de Hilton Poaty et Ninga.

Le direct :

1e - Début de la rencontre entre les deux équipes.



14h55 - Le onze du Montpellier HSC :



14h50 - Voici le onze choisi par Christian Gourcuff :

Voici le schéma mis en place par coach Gourcuff. Pour sa première titularisation, Nicolas Janvier évolue au poste de milieu droit. #SRFCMHSC pic.twitter.com/13dq6UPBsU — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 7 mai 2017



14h45 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de la rencontre opposant Rennes à Montpellier.

36e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 5 mai :

Saint-Étienne - Bordeaux : 2-2



Samedi 6 mai :



PSG - Bastia : 5-0

Guingamp - Dijon : 4-0

Lille - Metz : 0-2

Lorient - Angers : 1-1

Nancy - Monaco : 0-3

Toulouse - Caen : 0-1



Dimanche 7 mai :



Rennes - Montpellier

17h00 : Lyon - Nantes

21h00 : Marseille - Nice