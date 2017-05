publié le 07/05/2017 à 16:30

Entre ses deux demi-finales de Ligue des champions, face à la Juventus de Turin, Leonardo Jardim avouait clairement que sa rencontre de la 36e journée de Ligue 1 était la plus importante de la semaine. Lyon n'a pas la même ambition de titre que les Princiers mais un autre résultat qu'une victoire serait bien mal venu alors que la finale de Ligue Europa s'est nettement éloignée.



Ce jeudi 4 mai, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a attribué, aux Lyonnais, les trois points de la rencontre Bastia-OL, arrêtée en raison d'incidents entre supporters corses et joueurs lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas compte donc 60 unités, soit trois de plus que Bordeaux, 5e. Un succès lui assurerait quasiment la qualification directe en C3 version 2017-2018.

Alexandre Lacazette, absent à Amsterdam (4-1), devrait retrouver un poste de titulaire. Au même titre que Memphis sur le côté gauche de l'attaque gone. Sergio Conçeicao profite lui aussi d'un groupe élargi puisque seul Alégué est indisponible.

36e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 5 mai :

Saint-Étienne - Bordeaux : 2-2



Samedi 6 mai :



PSG - Bastia : 5-0

Guingamp - Dijon : 4-0

Lille - Metz : 0-2

Lorient - Angers : 1-1

Nancy - Monaco : 0-3

Toulouse - Caen : 0-1



Dimanche 7 mai :



Rennes - Montpellier : 1-0

Lyon - Nantes

21h00 : Marseille - Nice