publié le 11/05/2017 à 20:28

La génération portée par Alexandre Lacazette n'a plus le choix et elle le sait : si elle veut écrire une page d'histoire de l'Olympique Lyonnais, il lui faut éliminer l'Ajax d'Amsterdam en demi-finale de Ligue Europa, ce jeudi 11 mai (21h05). Le club de Jean-Michel Aulas n'a jamais atteint ce stade de la compétition.



L'irrégularité des hommes de Bruno Génésio est leur principal défaut. Quel visage vont-ils montrer dans ce qui est le match le plus important de leur saison ? Si Lyon joue comme à aller (1-4), peu de chance qu'un club français participe à une finale européenne. Entre manque d'agressivité et oublis défensifs, la copie néerlandaise était à jeter. Oublier ce naufrage, enflammer la partie dès les premières minutes et refaire son retard du 4 mai dernier, voilà le seul objectif de Lyon.

Alexandre Lacazette devrait être titulaire, contrairement à la manche aller. Un renfort de poids tant Nabil Fekir se montre inadapté au rôle d'attaquant de pointe (il est titulaire en soutien de son numéro 10). Aux Pays-Bas les joueurs de l'Ajax n'avaient pas montré la plus grande solidité défensive. Les Lyonnais savent ce qu'il reste à faire.

Le direct :

21h05 - Début de la rencontre, les Lyonnais donnent le coup d'envoi.



21h01 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



20h53 - Lyon a déjà gagné 16 fois, par trois buts d'écart, en coupes d'Europe :



20h51 - "Il faut être très performant avec le ballon mais garder des sécurités à la perte du ballon et essayer de la récupérer très haut. On est condamné à l'exploit mais on y croit", a déclaré Bruno Généiso, au micro de BeIn Sports, avant le match.



20h46 - Ce week-end, l'Ajax jouait son avant-dernier match de championnat. Il recevait le dernier d'Eredivisie (Go Ahead Eagles) et s'est logiquement imposé 4-0.



20h45 - Le parcours de l'Ajax Amsterdam depuis la phase à élimination directe de cette Ligue Europa 2016-2017 :

seizième de finale aller : Legia Varsovie 0-0 Ajax

seizième de finale retour : Ajax 1-0 Legia Varsovie

huitième de finale aller : FC Copenhague 2-1 Ajax

huitième de finale retour : Ajax 2-0 FC Copenhague

quart de finale aller : Ajax 2-0 Schalke 04

quart de finale retour : Schalke 04 3-2 Ajax

demi-finale aller : Ajax 4-1 Lyon

20h42 - Le parcours de l'OL depuis la phase à élimination directe de cette Ligue Europa 2016-2017 :

seizième de finale aller : Alkmaar 1-4 Lyon

seizième de finale retour : Lyon 7-1 Alkmaar

huitième de finale aller : Lyon 4-2 Rome

huitième de finale retour : Rome 2-1 Lyon

quart de finale aller : Lyon 2-1 Besiktas

quart de finale retour : Besiktas 2-1 (6-7 t. a. b.) Lyon

demi-finale aller : Ajax 4-1 Lyon

20h37 - En 2001, Lyon affrontait Bruges en 16e de finale de Coupe de l'UEFA. Le match aller s'était terminé sur le même score (4-1) mais un triplé de Sonny Anderson, au match retour, avait qualifié les Lyonnais.



20h35 - 55.000 spectateurs sont attendus, ce soir, au Parc OL de Décines.



20h33 - Voici le onze aligné par Peter Bosz :



20h30 - La composition de l'Olympique Lyonnais :



20h28 - Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de la demi-finale retour de Ligue Europa entre Lyon et l'Ajax d'Amsterdam.