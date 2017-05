publié le 11/05/2017 à 13:38

C'est un but en or marqué par la chaîne SFR Sport. Elle vient de rafler les droits pour diffuser en intégralité et en exclusivité, la ligue des Champions et la ligue Europe en 2018 et 2021. Le groupe Altice aligne entre 350 et 370 millions d'euros par saison pour rafler le marché à Canal + et à BeIN Sports. Cela représente plus du double de ce que paie actuellement Canal + et BeIN Sports.



À partir de 2018, SFR s'arroge l'ensemble des rendez-vous sportifs de la ligue des champions et de la ligue d'Europe. Le coup est rude et pourrait même être mortel selon plusieurs analystes. Si la chaîne Canal + s'est spécialisée essentiellement sur la Formule 1, BeIN Sports a déjà fait un milliard d'euros de perte entre 2010 et 2015. Comment suivre les matchs si on possède une boxe SFR ? De très gros bouleversements sont à venir sur le marché des télécoms. Le pari est colossal, risqué, mais calculé par Patrick Drahi et ses équipes.

À écouter également dans ce journal :

- Jean-Luc Mélenchon est en déplacement à Marseille où les élus font front commun contre le candidat des Insoumis.

- Le prélèvement à la source est mis entre parenthèses par Emmanuel Macron, car le nouveau président souhaite expérimenter le système avant de l'étendre.



- Emmanuel Macron souhaite modifier les rythmes scolaires : un décret devrait permettre aux maires de modifier ou de supprimer la réforme.



- Le croissant au beurre va-t-il devenir un produit de luxe ? Le prix du beurre a augmenté de 90% les mois derniers et a alourdi les prix des viennoiseries.



- Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes est en hausse de 18,1% par rapport à avril 2016.



- Emmanuel Macron et La République En Marche vont dévoiler les 450 noms de son équipe pour la course aux législatives.



- Stéphane Le Foll a annoncé vouloir participer à "la réussite du candidat Macron", ce jeudi matin lors d'une interview accordée à Jean-Jacques Bourdin.



- François Hollande a visité les chantiers des futurs locaux de sa fondation "La France s'engage".