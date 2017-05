Lyon-Ajax Amsterdam : Alexandre Lacazette, le Sonny Anderson de 2017 ?

publié le 10/05/2017 à 17:10

6 décembre 2001. Reversé de la Ligue des champions en Coupe de l'UEFA, l'ancêtre de la Europa League, après avoir terminé 3e de son groupe derrière le FC Barcelone et le Bayer Leverkusen, l'Olympique lyonnais se retrouve dos au mur en 16e de finale retour. Le futur champion de France a sombré sur la pelouse du FC Bruges deux semaines plus tôt. 4-1, dans un scénario étonnamment similaire au cauchemar vécu à Amsterdam en ce 3 mai 2017.



Au retour de Belgique, les partenaires de Grégory Coupet, d'Éric Deflandre à Frédéric Née sont sonnés. Mais le but de Péguy Luyindula à la 83e minute leur permet de garder un mince espoir. Comme celui de Mathieu Valbuena contre l'Ajax. Au retour, Jacques Santini ne conserve que six des titulaires du match aller à l'heure de tenter l'exploit, Coupet, Delmotte, Laville, Müller, Juninho et Anderson. Leurs sont associés Sydney Govou, Carrière, Chanelet, Bréchet et Violeau.

Délivrance à la 93e minute

Promu capitaine, Sonny Anderson trouve la faille dès la 19e minute d'une tête spectaculaire. Quatre minutes plus tard, l'attaquant brésilien, recruté au Barça pour 120 millions de francs à l'époque (près de 18 millions d'euros), trouve la lucarne du gauche.

La "remontada", comme le veut l'expression à la mode, est en marche. Mais les minutes s’égrènent et l'OL ne parvient pas à marquer ce troisième but synonyme de qualification. La délivrance intervient dans les arrêts de jeu, à la 93e minute, encore et toujours grâce à "Sonnygoal", à ras de terre et du droit cette fois. Gerland chavire. Si la suite de l'aventure sera de courte durée avec une élimination en 8es contre les Tchèques du Slovan Liberec, la soirée reste dans les mémoires... et sert 15 ans plus tard de référence avant de retrouver l'Ajax.

Alexandre Lacazette avait 11 ans lorsque ses aînés renversèrent Bruges. Meilleur buteur du club lyonnais depuis quatre ans, se sent-il prêt à marcher sur les pas d'Anderson ? "Si j'ai la chance de réaliser le même exploit que Sonny, c'est avec plaisir que je le ferais", a répondu l'avant-centre de 25 ans sur le site de l'OL. Il ne se voit toutefois pas "dans le rôle de sauveur". "Je fais partie d'un groupe et j'ai envie d'aider mes partenaires en marquant ou en les faisant marquer".



Absent au coup d'envoi au match aller mais entré en jeu en seconde période, Lacazette se sent "bien", de mieux en mieux. Selon lui, l'exploit "n'est pas impossible. On peut le faire et on va tout mettre en oeuvre pour y parvenir". En cas de réussite, Lyon atteindrait la première finale européenne de son histoire, face à Manchester United ou au Celta Vigo le mercredi 24 mai prochain.