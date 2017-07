Le journal de 7h : Christopher Froome s'impose sur le Tour de France, Romain Bardet sur le podium

publié le 24/07/2017 à 07:27

Un Anglais à Paris, pour la 4ème fois de sa carrière, Christopher Froome a remporté le Tour de France hier, dimanche 24 juillet sur les Champs Élysées. Si c'est le Néerlandais Dylan Groenewegen qui s'est imposé au sprint hier sur les Champs Elysées, c'est bien Christopher Froome en jaune qui a fait résonner le God Save the Queen. Depuis 2013, Christopher Froome n'a perdu qu'une seule fois dans le Tour, à cause d'un abandon sur chute en 2014. Cette année pourtant, l'Anglais n'a gagné aucune étape, pour la première fois depuis sa prise de pouvoir. Sa marge (54 secondes) sur le deuxième est également la plus étroite de ses quatre victoires.



À ses côtés sur le podium, le Colombien Uran et le Français Bardet. Romain Bardet, 2ème l'an passé, et 3ème cette année. Le leader de l'équipe AG2R a toutefois confirmé son statut de potentiel vainqueur de la Grande Boucle. Il faudra compter avec lui dans les années à venir. Cette 104e édition a souri aussi à l'équipe Sunweb qui a décroché deux maillots distinctifs: les pois rouges du meilleur grimpeur pour Warren Barguil, devenu le chouchou du public français après ses deux victoires d'étape, et le vert pour l'Australien Michael Matthews, qui a pris la suite au palmarès du champion du monde, le Slovaque Peter Sagan, exclu de la course dès le quatrième jour pour un sprint dangereux.

À écouter également dans ce journal :

- La protestation s'amplifie après la baisse annoncée des aides au logement. La fondation Abbé Pierre veut rencontrer le gouvernement. La diminution de cinq euros par mois a du mal à passer et personne ne veut vraiment assumer la responsabilité de cette mesure. Le gouvernement renvoie son origine au quinquennat de François Hollande. Pas question de porter le chapeau, rétorquent les anciens ministres.

- La ministre de la Santé veut rendre obligatoires 11 vaccins destinés aux enfants français. La réaction des anti-vaccins ne s'est pas fait attendre. Une action de groupe va être introduite en justice contre quatre laboratoires pharmaceutiques.



- Nouveau tour de table à partir de ce lundi avec les partenaires sociaux concernant la réforme de la Loi Travail. Le Premier Ministre Édouard Philippe reçoit Philippe Martinez, le leader de la CGT, à 8h à Matignon.



- Journée décisive pour les salariés de GM&S Industry. C'est à 18h que le Tribunal de Commerce de Poitiers rendra son jugement sur l'avenir de l'entreprise de la Creuse.



- Paris capitale de la recherche sur le sida. La 9ème conférence internationale de recherche sur le sida a débuté hier à Paris avec un message en direction des États-Unis. Premier contributeur dans la lutte contre l'épidémie, le pays pourrait réviser son implication puisque le Président Trump a menacé les aides financières de coupes budgétaires qui pourraient s'élever à plus d'un miliard de dollars. Et pourtant, la recherche a encore besoin de crédits pour améliorer les traitements préventifs, mais aussi et surtout de longue durée après avoir contracté la maladie.



- Nouvelles violences hier soir au Proche-Orient. Une fusillade a eu lieu hier à l'ambassade d'Israël en Jordanie. Un Jordanien a été tué et un autre blessé. Un Israélien est aussi décédé. Cet échange de coups de feu survient au terme d'une semaine d'affrontements entre Palestiniens et l'armée israélienne.



- À l'étranger toujours. Explosion d'une voiture piégée tôt ce lundi matin à l'ouest de Kaboul, en Afghanistan. Au moins 24 personnes ont été tuées et 42 blessées.



- Enfin, sans rapport avec le Tour de France, pédaler pour s'éclairer, drôle de proposition faite aux visiteurs d'une grotte dans le Périgord. Les touristes sont invités à pédaler sur dés vélos pour éclairer la grotte du gouffre de Proumeyssa dans le Périgord. Un moyen d'alléger la facture énergétique et ça marche du tonnerre.