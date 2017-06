Faut-il rendre 11 vaccins infantiles obligatoires ?

publié le 27/06/2017 à 09:48

C'est pour mettre fin au "double système", décrit comme une "exception française" que la ministre de la Santé Agnès Buzyn réfléchit à rendre obligatoire 11 vaccins. Pour le moment, seuls trois le sont pour les enfants : diphtérie, tétanos et polio; quand huit autres sont simplement recommandés, comme celui contre la coqueluche, l'hépatite B ou encore la rougeole. Si la ministre dit détester "la coercition", une telle mesure est nécessaire, pour répondre à "une urgence", face à la recrudescence de cas de rougeoles notamment.





Un avis partagé par l'infectiologue Odile Launay, coordinatrice du réseau national de recherche clinique en vaccinologie Cochin-Pasteur. "Aujourd'hui nous n'avons pas le choix, c'est une question de santé publique. Si on supprime les obligations, les études montrent que l'on se trouvera face à une baisse de la couverture vaccinale probablement de l'ordre de 20%. Ce qui veut dire que l'on aura à nouveau des cas de rougeoles, déjà en recrudescence en Europe et en France, mais d'autres maladies pourraient revenir, comme la méningite à Haemophilus influenza".

En revanche pour la députée européenne Michèle Rivasi, l'obligation n'est pas la solution. "S'il y a une défiance des Français vis-à-vis de la vaccination, il faut se poser la question du pourquoi ? Parce qu'il y a eu des scandales avec le vaccin contre l'hépatite B, celui contre la grippe H1N1". L'ex-candidate à la primaire écologiste pointe aussi du doigt les "experts qui donnent le calendrier vaccinal et qui sont bourrés de conflits d'intérêts". Pour Michèle Rivasi, "les Français sont pour vacciner leurs enfants, mais sans qu'on le leur impose".