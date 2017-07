publié le 23/07/2017 à 18:35

La 21e et dernière étape du Tour de France a débuté en fin d'après-midi à Montgeron dans l'Essonne. Les 167 coureurs encore en lice prennent leur temps sur le parcours et ne devraient plus tarder à arriver sur les Champs-Élysées. Un sprint est attendu sur la prestigieuse avenue parisienne en conclusion des 103 kilomètres.



Avant d'entrer sur le circuit traditionnel de 6,5 kilomètres (place de la Concorde, Louvre, Champs-Élysées, Arc de Triomphe), à parcourir huit fois, la course va traverser le monumental Grand Palais, sous l'immense verrière, en clin d'œil appuyé à la candidature de Paris aux JO-2024 qui prévoit un site de compétition dans ce site prestigieux. L'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à faible distance du palais de l'Élysée.

Sauf accident, le Britannique Chris Froome, 32 ans, doit monter sur la plus haute marche du podium, pour la quatrième fois, devant le Colombien Rigoberto Uran et le Français Romain Bardet. Comme l'an passé, la sécurité a été renforcée aux abords des Champs-Élysées, où 2.000 policiers sont déployés. Tous les sacs sont fouillés, ce qui n'empêche pas les fans de se presser pour observer les coureurs du Tour.

À écouter également dans ce journal

- Les critiques fusent à l'encontre du gouvernement. Organisations étudiantes ou responsables politiques montent au créneau après l'annonce de la baisse des aides au logement de 5 euros par mois à partir du 1er octobre prochain.



- La cote de popularité d'Emmanuel Macron n'est plus que de 54% dans le dernier baromètre de l'IFOP pour le JDD. C'est 10 points de moins qu'il y a un mois. Et hormis Jacques Chirac en 1995, c'est la plus importante baisse pour un chef d'État au pouvoir depuis 3 mois.



- Le Conseil de Sécurité des Nations-Unies se réunira en urgence demain. Il sera question de la flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens. Huit manifestants sont morts depuis une semaine à cause des nouvelles mesures de sécurité imposées par Israël à l'entrée de l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem.



- Les secouristes de montagne lancent un appel à la prudence face à la multiplication d'accidents de VTT. Un enfant de 11 ans est mort ce week-end en faisant du vélo dans le Massif-Central. Il n'a pas survécu à une chute, dans la station de Chalmazel, en Haute-Loire. Il était pourtant équipé.



- Paris est depuis aujourd'hui la capitale mondiale de la lutte contre le Sida. Les plus grands chercheurs de la planète se retrouvent pour une conférence internationale. Une conférence dans un contexte particulier puisque les États-Unis de Donald Trump, envisagent de réduire leur participation à la lutte contre le Sida. Pourtant, les Américains sont historiquement les plus gros contributeurs pour cette cause.