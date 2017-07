EN DIRECT - Tour de France : Romain Bardet joue son podium à Marseille

publié le 22/07/2017 à 13:45

Au lendemain de la 19e étape gagnée par le Norvégien Edvald Boasson Hagen à Salon-de-Provence, Romain Bardet va certainement jouer sa place sur le podium du Tour dans les rues de Marseille samedi 22 juillet. À 23 secondes de Chris Froome, le Britannique lancé vers un quatrième succès, mais avec seulement 6 secondes d'avance sur Rigoberto Uran, rien est acquis pour Romain Bardet.



Le Français n’a pas le droit à l’erreur s’il espère finir à la deuxième place, comme l’an passé, et même menacer Froome jusqu’au bout du Tour. Le maillot jaune prévoit quant à lui de faire comme à Düsseldorf, lors du contre-la-montre d'ouverture du Tour le 1er juillet. En Allemagne, Froome avait précédé Bardet de 39 secondes et Uran de 51 secondes. Mais la distance était sensiblement plus courte (14 km contre 22,5 km à Marseille), la route glissante en raison de la pluie et la combinaison portée par le Britannique, avec des éléments aérodynamiques contestés par d'autres équipes, lui offrait sans doute un avantage supplémentaire.

Un contre la montre plus incertain qu'à Düsseldorf

À Marseille, Chris Froome aura toutefois l'obligation de porter la combinaison réservée au maillot jaune par les organisateurs. Il aura aussi et surtout à franchir la côte de la Bonne Mère, la route qui mène à Notre-Dame-de-la-Garde sur un raidillon de 1200 mètres et à négocier la descente pour retrouver les avenues plates menant au stade Vélodrome. Ce parcours, plus sélectif qu'à Düsseldorf, laisse un mince espoir à Bardet, dont l'équipe AG2R La Mondiale veut croire en la possibilité d'un exploit.

Le film de l'étape du jour

14:41 - Après l'arrivée de 20 coureurs, Phinney reste en tête



14:28 - Tony Gallopin joue les trolls envers l'OM

Paris est magique!!!! ¿ non je rigole... Un grand honneur de pouvoir rouler dans ce stade magnifique @orangevelodrome #respect pic.twitter.com/aFlslLDuIT — Gallopin Tony (@tonygallopin) 22 juillet 2017



14:24 - Taylor Phinney explose le chrono et prends la tête avec 29'21"



14:21 - Luke Rowe termine et est le symbolique premier au classement avec un temps de 31'09"



14:13 - Taylor Phinney explose le temps de Rowe en passe en 12'26"



14h04 - Rowe s'offre logiquement le premier temps intermédiaire au Palais du Pharo en 13'21"



13:45 - Le contre-la-montre à Marseille débutera dans 5 minutes avec le Britannique Luke Rowe en premier concurrent à s'élancer. Son coéquipier et porteur du maillot jaune, Chris Froome, partira en dernière position, à 17h04, deux minutes après Romain Bardet. Les coureurs partiront de minute en minute, pour les 22,5 kilomètres du parcours, à l'exception des 28 premiers (à partir de Sergio Henao).