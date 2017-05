publié le 24/05/2017 à 14:54

Verra-t-on Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, monter les marches du Palais des Festivals ? L'image aurait de quoi surprendre. Les photographes ne devraient pourtant pas apercevoir le leader syndical sur le tapis rouge, même s'il se rendra bel et bien sur la Croisette jeudi 25 mai, révèle Le Figaro. Deux jours après sa rencontre avec Emmanuel Macron en vue des négociations sur la réforme du Code du travail, Philippe Martinez participera au 15e festival "Visions Sociales", organisé en marge du Festival de Cannes par les Activités Sociales de l'énergie de la CGT. Il sera cette année parrainé par le réalisateur Stéphane Brizé, qui faisait partie de la sélection officielle cannoise en 2015 pour son film "La loi du marché", avec Vincent Lindon.



Cet événement, qui a pour but de promouvoir un cinéma de qualité et d'auteur et qui décerne chaque année un soleil d'or à un film de la Quinzaine des réalisateurs avait déjà convié le syndicaliste il y a deux ans, afin d'inaugurer la 13ème édition du festival, rappelle le quotidien. À l'époque, Philippe Martinez avait également été invité par Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes. Il avait alors participé à un colloque sur les droits d'auteur en Europe, "ou s'était encore attardé sur le stand de la CGT-spectacle", rapporte Le Figaro.

Cette année Philippe Martinez aura une mission bien particulière : débattre avec l'économiste Henri Sterdyniak, Bernard Thibault (ancien secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013) ou encore de Nina Faure, qui vient de réaliser un court-métrage intitulé "Dans la boîte". Les intervenants discuteront à partir de 10 heures sur le thème suivant : "Le travail et son devenir".