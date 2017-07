Le journal de 18h : Bardet reste sur le podium du Tour de France à 1 seconde

publié le 22/07/2017 à 18:49

Des frissons jusqu'au bout sur le Tour de France. Romain Bardet ne terminera pas 2e de la grande boucle, mais troisième. C'est un moindre mal car le Français a failli tout perdre cet après-midi dans le contre-la-montre décisif à Marseille. Il a réussi à sauver sa peau à une seconde seulement. "Je suis à bout là, je suis fatigué, j'ai tout donné, c'est le Tour de France, il y a 21 étapes, des jours où on est bien et des jours où on n'est pas bien. Aujourd'hui, cela n'allait vraiment pas. Depuis quelques jours, je n'étais pas très bien au niveau de la santé et aujourd'hui j'ai payé la note cash. Christopher Froome conserve, quant à lui, son maillot jaune.



Les Marseillais étaient très nombreux le long des barrières. En revanche, le Vélodrome était loin de faire le plein. Le stade s'était pourtant métamorphosé. Il a fallu construire deux routes par dessus la pelouse. Les Marseillais, habitués aux matchs de football, se sont à moitié prêtés au jeu du cyclisme.

L'arrivée finale à Paris est déjà en préparation. La sécurité sera très importante, comme l'an dernier, les champs barricadés, 2.000 policiers déployés et des dispositifs pour contrer les véhicules béliers ainsi que les vols de drones.

À écouter également dans ce journal

- Deuxième match ce soir pour l'Équipe de France féminine à l'euro de football. Les Bleues joueront à 20h45 contre l'Autriche, après leur victoire in extremis mardi contre l'Islande.



- Les APL, les aides pour le logement vont baisser de 5 euros par mois à partir du 1er octobre prochain. Elles ne seront pas supprimées, comme cela a pu être dit ces derniers jours, mais elles seront rabotées. Plus de 6 millions de Français en bénéficient pour payer leur loyer, et c'est une nouvelle façon, pour le gouvernement, de faire des économies.



- Un peu plus de 65.000 jeunes n'ont toujours pas de place à l'université pour la rentrée. Une solution a été trouvée pour 20.000 bacheliers, mais pas pour tous à l'issue de la troisième vague d'affectation, sur la plateforme Admission Post-Bac. Il reste pourtant 187.000 places vacantes dans différentes filières, mais cela ne correspond pas aux souhaits des jeune concernés.



- Des centaines de personnes participent, cet après-midi, à une marche blanche dans les rues de Beaumont-sur-Oise, au nord de Paris. Une marche en la mémoire du jeune Adama Traoré, mort il y a un an après un contrôle de la gendarmerie. Les circonstances de sa mort sont controversées : asphyxie ou problème cardiaque, les expertises n'arrivent pas aux mêmes conclusions.



- Deuxième jour et dernier jour de séminaire, ce samedi, pour le Front national. Les cadres du Parti se sont réunis à Nanterre, près de Paris, pour évoquer les élections du printemps. Les sujets qui fâchent comme la sortie de l'euro devaient être abordés aujourd'hui. Le vice-président Florian Philippot assure que l'heure n'est pas aux règlements de comptes.



- La tombe du Maréchal Pétain a été profanée, la nuit dernière, sur l'île d'Yeu en Vendée. Un container a été incendié et retrouvé sur la sépulture. Le Parisien précise que la croix sur la tombe a été brisée, et que des lettres ont été inscrites à la bombe, à l'entrée du cimetière de Port-Joinville.