EN DIRECT - Tour de France : suivez l'ultime étape et le sacre de Froome

publié le 23/07/2017 à 14:50

Christopher Froome va remporter (sauf cataclysme) le Tour de France 2017. Le Britannique n'est qu'à 103 km de son quatrième sacre qui le placerait à une longueur des légendaires quintuples vainqueurs Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Indurain. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 23 juillet à 15h40 après le Réveil-Matin, d'où s'est élancé le premier Tour de France en 1903, et pour la suite le scénario est presque écrit d'avance.



Un sprint est attendu sur l'avenue des Champs-Élysées, en conclusion de la 21e et dernière étape du Tour de France, au bout des 103 kilomètres partant de Montgeron, au sud-est de la capitale. Le défilé festif habituel passe par la banlieue sud de Paris (Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine) pour rejoindre la Porte d'Orléans après 34 kilomètres. En amont, les trois premiers du Tour et les maillots distinctifs auront posé en roulant une coupe de champagne à la main.

Avant d'entrer sur le circuit traditionnel de 6,5 kilomètres (place de la Concorde, Louvre, Champs-Elysées, Arc de Triomphe), à parcourir huit fois, la course traverse le monumental Grand Palais, sous l'immense verrière, en clin d’œil appuyé à la candidature de Paris aux JO-2024 qui prévoit un site de compétition dans ce site prestigieux. L'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance de l'Élysée.



Depuis 2005 et la victoire du Kazakh Alexandre Vinokourov, l'ultime étape s'est toujours terminée au sprint. Avec avantage au Britannique Mark Cavendish (quatre fois) et aux Allemands Marcel Kittel et André Greipel (deux fois). De ces trois spécialistes, seul Greipel est encore présent dans le peloton des rescapés du Tour 2017. Départ de Montgeron à 15h40 (lancé à 15h50), arrivée à Paris Champs-Élysées vers 17h18 (prévision à 42 km/h de moyenne).

