publié le 20/07/2017 à 17:39

Warren Barguil a une nouvelle fois marqué l'histoire du Tour de France. Au terme d'une course extrêmement dure et tactique, le Français a remporté en solitaire, avec panache, la 18e étape, jeudi 20 juillet, au sommet du mythique Col de l'Izoard. Le coureur de Sunweb signe son deuxième succès sur la Grande Boucle.



Chris Froome (Sky), imperturbable pendant toute la montée, a préservé quant à lui son maillot jaune de leader, à trois jours de l'arrivée à Paris. Le champion britannique est resté solide jusqu'au bout, résistant à tous ses adversaires au classement général, en particulier à Romain Bardet, constamment dans sa roue. Le coureur de AG2R La Mondiale a pourtant tout tenté pour faire craquer Froome.

Les supporters français espéraient bien évidemment un coup d'éclat de Bardet, mais rien à faire contre le leader de Sky qui survole décidément le Tour. Mais l'homme de la journée, c'est Warren Barguil. Le Breton a justifié son statut de meilleur grimpeur de l'édition 2017 avec une classe folle. Sauf accident, le Français est assuré de conserver son maillot à pois à la fin du Tour. Le coureur a glané des points décisifs en haut du Col de Vars.

Le panache de Barguil

Barguil a placé une attaque imparable dans les derniers kilomètres. En quelques coups de pédales, il a rattrapé Darwin Atapuma (UAE Emirates) qui semblait filer vers la victoire, après un formidable numéro en tête de la course. Le cycliste colombien échoue de peu et a été désigné "combatif du jour". Parmi les favoris du Tour 2017, Fabio Aru (Astana) a connu des heures difficiles. Grand perdant de la journée, le champion d'Italie n'a pas réussi à tenir le rythme effréné d'une course inoubliable.





Demain, le Tour redescend dans la plaine lors de la 19e étape, longue de 222,5 kilomètres, la plus longue de l'épreuve, entre Embrun et Salon-de-Provence. Mais la journée déterminante pour l'ordre du podium devrait être samedi, à Marseille, à l'occasion du contre-la-montre de 22,5 kilomètres.

Encore une pour Barguil ! / One more for Barguil! #TDF2017 pic.twitter.com/84C1UQY5lM — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017