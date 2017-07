publié le 14/07/2017 à 09:08

Le Tour de France a été totalement relancé dans les Pyrénées hier, jeudi 13 juillet, avec la victoire de Romain Bardet. Une victoire à l'issue d'une 12ème étape contrôlée par l'équipe Sky presque de bout en bout. Presque parce qu'à 300 mètres de l'arrivée, dans une côte plus que raide, Romain Bardet a appuyé plus fort que tout le monde sur les pédales. La suite, c'est l'Auvergnat le poing levé sur la ligne d'arrivée. C'est aussi Christopher Froome qui cale, incapable de suivre. Fabio Aru récupère quant à lui le maillot jaune. Et avec le Français Romain Bardet troisième au classement général, la France rêve d'une victoire finale.



Le triple vainqueur du Tour Christopher Froome est donc dépossedé du maillot jaune. Jusqu'ici, il ne l'avait lâché qu'à une reprise, lors de la quatrième étape en 2015. Et donc forcément dans l'équipe Sky, on s'interroge. Romain Bardet met la pression sur Froome. Notez qu'il y a quelques jours, le directeur sportif de la Sky avait déclaré : "Bardet, a l'étoffe d'un vainqueur du Tour". Ce vendredi, départ de Saint Girons à 14h45 pour la 13e étape direction Foix dans l'Ariège. Trois cols successifs, et 101 kilomètres au total. C'est l'étape la plus courte du Tour.

À écouter également dans ce journal :

- À Wimbledon, une question ce vendredi matin : qui pourrait empêcher Roger Federer remporter le tournoi ? Tous les voyants sont au vert pour le Suisse vers un 19ème titre du Grand Chelem. Après l'abandon de Novak Djokovic, Roger Federer affronte cet après-midi Tomas Beyrdich en demi-finale. L'autre demi, c'est Querrey contre Silic. Federer a toutes les cartes en main pour une victoire finale.

- Un mot de football côté mercato. À Monaco, après plusieurs semaines de négociation, Bakayoko devrait signer ce week end un contrat de cinq ans avec Chelsea pour 45 millions d'euros. Jeudi, le club champion de France en titre a en revanche repoussé une super offre de Manchester City pour Benjamin Mendy.



- Coté officiel, le défenseur brésilien Marcelo Guedes rejoint l'Olympique Lyonnais en provenance de Besiktas. Quant à Adil Rami, il est aussi Olympien, mais à l'OM. L'international tricolore et défenseur central s'est engagé pour quatre ans avec le club phocéen.