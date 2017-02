publié le 13/02/2017 à 11:41

Un retour musical combiné à un engagement politique. Katy Perry était sur la scène des Grammy Awards dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février pour interpréter son nouveau single, Chained To the Rhythm. Le morceau s'apparente à un simple titre pop, comme le fait si bien la chanteuse américaine depuis le début de sa carrière : c'est, à première vue, une chanson taillée pour les pistes de danse et les boules à facettes des boîtes de nuit du monde entier.



Mais avec Chained to the Rhythm, Katy Perry inscrit son répertoire dans un nouveau registre : la chanson contestataire. L'artiste californienne, fidèle militante de Hillary Clinton, n'a pas abandonné sa bataille et dénonce dans ce titre ces gens qui préfèrent ignorer les conflits plutôt que d'y faire face, et de les combattre. Ce message, Katy Perry ne l'a pas simplement transposé en chanson. Elle l'a également exposé dans sa tenue de lumière.

Un brassard pour "persister"

L'interprète de Chained To the Rhythm (en duo avec Skip Marley) a porté lors de sa performance aux Grammys un costume blanc et noir signé Tom Ford, et sur lequel on pouvait apercevoir un accessoire étonnant : Katy Perry portait à son bras droit un brassard sur lequel on pouvait lire "persist", soit "persister", en français. Une référence à la dernière polémique de sexisme en politique au sénat américain, qui a touché la sénatrice démocrate Elizabeth Warren. Cette dernière avait tweeté : "Nous ne serons pas réduits au silence, nous ferons entendre nos voix, nous persisterons".

Consider this MY warning: We won’t be silent. We will speak out. And we WILL persist. — Elizabeth Warren (@SenWarren) 9 février 2017

La chanteuse américaine affirme alors devant ses paires et son public qu'après la Women's March du 21 janvier dernier, son combat pour les droits des femmes continue.

Une broche pour le planning familial

Tout comme Anna Wintour, Katy Perry soutient publiquement le planning familial. Elle a affirmé une fois de plus son engagement en portant une broche, représentant le logo de l'association, accrochée à son costume Tom Ford. Un détail qui n'est pas passé inaperçu et qui a été mis en valeur sur Instagram par Jamie Mizrahi, la styliste de la chanteuse.

Showtime.... ¿¿ #PlannedParenthood Une photo publiée par Jamie Mizrahi (@sweetbabyjamie) le 12 Févr. 2017 à 18h22 PST

Pour qualifier sa tenue, Katy Perry a également usé sur Twitter du hashtag #DressLikeAWoman, utilisé par les femmes pour dénoncer les exigences vestimentaires de Donald Trump.

#DRESSLIKEAWOMAN (also they're mine named after one of my fav ladies, The Lena) https://t.co/pi6iUvz4LR — KATY PERRY (@katyperry) 13 février 2017

Les limites du féminisme ?

Katy Perry est une chanteuse pop qui n'a pas peur de se labelliser féministe. Il y a quelques semaines, elle partageait même sur son compte Instagram un cliché d'elle en compagnie de Gloria Steinem, célèbre figure du féminisme à l'américaine.



Pourtant, sur le tapis rouge de la cérémonie, la chanteuse s'est fendu d'un commentaire désobligeant (une blague ?) faisant référence aux problèmes de santé mentale de Britney Spears. Alors qu'elle était interrogée par Ryan Seacrest sur son absence des feux des projecteurs, Katy Perry a répondu qu'elle prenait soin d'elle, peut-on lire dans un article du Huffington Post : "Je ne me suis pas rasée encore la tête", a-t-elle répondu en référence au dérapage public de Britney Spears en 2007.



Cette "blague" n'a pas fait rire de nombreux internautes, relève également le Huffington Post. Se moquer de la santé mentale d'une consœur de la musique pop, les limites du féminisme public et affiché de Katy Perry ?