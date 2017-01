Le film "Britney Ever After" sera diffusé le 18 février à la télévision américaine. Les premières images montrent que rien ne sera oublié du passé difficile de la star.

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Britney Spears a réussi à revenir au top après un terrible passage à vide

par Benjamin Pierret publié le 24/01/2017 à 10:58

Une plongée dans l'envers du décor de la célébrité. C'est ce que propose la première bande-annonce de Britney Ever After, le téléfilm américain centré sur les années noir de Britney Spears. Dévoilée le 23 janvier, la bande-annonce montre tour à tour une pop-star fringante, souriant face aux photographes, et une jeune femme perdue aux yeux hagards. Ces images laissent entendre que rien ne sera épargné de la descente aux enfers de la star, entraînée par une dépression et de nombreux excès, survenue au milieu des années 2000.



Le trailer donne même un aperçu de la tonte de ses cheveux, qu'elle s'est appliquée elle-même dans un salon de coiffure sous les flash des photographes en 2007, ainsi que son accès de violence armée d'un parapluie sur la voiture d'un paparazzi. En voix-off, on entend l'actrice qui interprète la chanteuse de Slumber Party : "Je ne vais pas dire que j'allais bien, car ce n'était pas le cas. Tout est un peu flou, vous voyez ? (...) Je veux être forte. Pour mes fans."

Ce téléfilm a été annoncé fin août 2016, avec la jeune actrice Natasha Bassett dans le rôle-titre. Dès lors, il était annoncé que l'intrigue se centrerait sur les années difficiles de la star. Un passage à vide qu'elle a réussi à mettre derrière elle : celle qui a sorti son neuvième album à l'été 2016 est revenue plus en forme et plus saine d'esprit que jamais. Ce retour sur ses instants les plus sombres sera à découvrir le 18 février, date de sa diffusion sur la chaîne américaine Lifetime.