Ricky Martin a participé au concert "She's With Us", en soutien à Hillary Clinton Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date :

Uzo Aduba, actrice de la série "Orange Is The New Black" Crédits : MARK RALSTON / AFP | Date :

publié le 29/09/2016 à 14:35

Hillary Clinton a la côte chez les people outre-Atlantique. Depuis le début de sa campagne, Hollywood a clairement affiché sa préférence pour la candidate du parti démocrate, ne manquant pas une occasion de critiquer son principal opposant dans la course à la Maison Blanche, Donald Trump.



La crème du show-business US met un point d'honneur à utiliser sa notoriété pour promouvoir celui qui représente le mieux ses idées et, le plus souvent, il s'agit de la candidate démocrate. Comme Barack Obama avant elle, Hillary Clinton bénéficie du soutien des célébrités les plus populaires (et les plus influentes) de la scène pop américaine.

Parmi cette toute-puissance, la star de télé-réalité Kim Kardashian, qui vient de confirmer qu'elle soutenait la candidate démocrate. Elle rejoint de nombreuses actrices qui défendent les idées d'Hillary Clinton, dès l'annonce de sa candidature, comme Olivia Wilde (Dr. House), Diane Kruger, America Ferrera (Ugly Betty) et Scarlett Johansson . Du côté de la scène musicale, Katy Perry, Britney Spears, Lady Gaga, Christina Aguilera, Ricky Martin ou encore Demi Lovato ont affiché leur soutien à l’ancienne secrétaire d’Etat.

Tout comme Bruce Springsteen, surnommé The Boss aux États-Unis. Le chanteur de Born in the USA, d'habitude plutôt discret sur le plan politique, a violemment critiqué Donald Trump. Il estime que Donald Trump est un démagogue qui ne propose que des solutions simplistes aux Américains.



Des soutiens avec humour

Lena Dunham, l'actrice phare de la série Girls, ainsi que la comédienne Amy Poehler, ont été parmi les premières à se féliciter de la candidature d'Hillary Clinton, chacune à sa manière. La première a ainsi partagé sur Instagram une photo de la désormais candidate, les yeux rivés sur son téléphone. "Voici Hillary en train de lire mon texto : "Je te suivrai jusqu'au bout", a-t-elle écrit avec le mot-dièse #MonPrésident. La seconde a elle publié un "GIF" explicite.

Les deux jeunes femmes rejoignent ainsi une liste particulièrement fournie de soutiens célèbres. Depuis 2008 et la participation d'Hillary Clinton à la primaire démocrate, à l'époque face à Barack Obama, Jack Nicholson, Natalie Portman ou encore le basketteur Magic Johnson supporte notamment la candidature.

Hollywood vote pour Clinton

Comme eux, l'influente présentatrice Ellen DeGeneres, les acteurs George Clooney et Tom Hanks ou encore les chanteurs Pharrell Williams et Jennifer Lopez sont mobilisés pour faire gagner Hillary Clinton en 2016. Et ces supporters de choix ne seront sans doute pas de trop si l'ancienne secrétaire d'État veut revenir à la Maison-Blanche.

Welcome @HillaryClinton to the #2016 race. Let's have a great national debate. And then…I will win. #Underwood2016 — Frank Underwood (@Frank_Underwood) April 12, 2015

Pour l'emporter en vue de 2016, Hillary Clinton pourra donc compter sur un enthousiasme très large au sein du monde des célébrités, mais aussi de la classe politique américaine avec évidemment son mari Bill et sa fille Chelsea ou encore le président sortant, Barack Obama. Elle pourrait néanmoins faire face à un adversaire aussi coriace que surprenant, le président de la série House of Cards incarné par Kevin Spacey, Franck Underwood.