Anna Wintour au défilé Brock Collection, jeudi 9 février 2017, à New York

publié le 10/02/2017 à 10:24

On le savait déjà, le pin's est le dernier accessoire à la mode. Venu tout droit des années 90, il est désormais sur toutes les vestes des filles à la mode. Anna Wintour, la célèbre rédactrice en chef du Vogue américain, fidèle à ses basiques (tenue stricte, carré court, lunettes noires), a elle aussi cédé à la tendance... Mais pour une raison tout à fait politique.



Au premier rang des défilés de la semaine de la mode à New York, qui a débuté ce jeudi 9 février dans la Grosse Pomme, Anna Wintour a épinglé à son écharpe un pin's en soutien au planning familial, l'organisation américaine qui milite pour l'accès aux soins de santé pour tous et l'information sur l'éducation sexuelle.

Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'existence du planning familial est mise à mal. Le 45ème président des États-Unis avait promis, durant sa campagne, de couper les financements à cette organisation pro-choix. Selon le site Motto, édité par le Time, le Council of Fashion Designers of America distribuait les pin's "pour sensibiliser" le public. "La mode soutient le planning familial" a posté le compte de l'association sur Instagram.

Fashion stands with @plannedparenthood ¿ Check CFDA.com for the full story on our exciting partnership. #IStandWithPP Une photo publiée par cfda (@cfda) le 6 Févr. 2017 à 6h44 PST