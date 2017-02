publié le 13/02/2017 à 03:26

Le monde de la musique tient sa grand-messe annuelle dimanche 12 février à Los Angeles pour la cérémonie des Grammy Awards, au cours de laquelle la diva britannique Adele affronte la reine pop-R&B Beyoncé, et où le légendaire David Bowie a reçu plusieurs prix posthumes. La soirée pourrait s'avérer chargée politiquement comme l'ont été les récentes cérémonies de prix des Golden Globes ou des SAG Awards, beaucoup d'artistes s'opposant ouvertement à la politique du président américain Donald Trump. Beyoncé pourrait enfin décrocher l'une des plus prestigieuses récompenses, qui lui ont jusqu'à présent échappé : album de l'année pour Lemonade et disque de l'année pour Formation.



"Queen Bey" rivalisera avec l'Anglaise Adele, autre grande favorite de la soirée grâce à son album 25 porté notamment par le tube mélancolique Hello. Avec 25, la chanteuse à la voix puissante et texturée a réédité ses prouesses commerciales de l'opus précédent 21, record de ventes qui avait triomphé aux Grammys.

Adele pourrait entrer dans l'histoire des Grammys si elle décrochait ceux d'album et de disque de l'année: elle serait la première à les gagner pour deux albums consécutifs depuis Stevie Wonder dans les années 70. Pendant la première partie de la cérémonie, elle a déjà conquis les statuettes de meilleure performance pop solo et album de pop vocale.



>> Suivez en direct la cérémonie des Grammy Awards