publié le 13/02/2017 à 07:09

Il va falloir lui trouver un nouveau surnom à sa hauteur, car Queen B ne suffira plus. Le 13 février, Beyoncé a livré une performance incroyablement belle lors des Grammy Awards, la grande messe musicale américaine. Surfant sur l'esthétique onirique, façon Terrence Malik, développée dans son album-concept Lemonade, la popstar a livré un mash-up d'un peu moins de 10 minutes. Enceinte de jumeaux, vêtue d'une sublime robe dorée, la tête couronnée, arborant une très longue chevelure ondulée et des bijoux énormes, Beyoncé a tout d'une déesse.



La chanteuse nous a refait le coup des images projetées se confondant avec elle, comme lors des Billboard Awards en 2011. Elle est d'abord apparue en tenue de lingerie dorée deux-pièces, avec des chaînes, exposant son beau ventre de maman. La bande-son elle lit un poème sur la maternité de Warsan Shire sur la maternité, intitulé Accountability, que l'on a déjà pu entendre dans le film accompagnant Lemonade. Même Blue Ivy, sa fille aînée, apparaît à l'écran, se démultipliant alors qu'elle court autour d'elle. Dans un ultime tableau, Beyoncé recrée un mini arbre généalogique, en posant entre sa mère et Blue Ivy.

Une prestation osée

La chanteuse commence son mash-up avec Love Drought, s'installe au bout d'une immense table, entourée de danseuses. Elle enchaîne ensuite avec Sandcastles, assise sur une chaise, la main posée sur son ventre. Queen B a donc fait le pari - réussi - d'interpréter des chansons de Lemonade n'ayant pas fait l'objet de single.

Nommée dans 9 catégories lors de ces Grammy Awards, un record dans l'histoire de la cérémonie, Beyoncé n'est pourtant repartie qu'avec deux trophées, dont celui de l'Album de musiques urbaines. Adele lui a raflé la vedette, et a déclaré sur scène que sa consœur méritait plus qu'elle le Grammy de l'Album de l'année. "Nous les artistes nous t'adorons. Tu es notre lumière", lui a adressé Adele, très émue.