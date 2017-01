publié le 21/01/2017 à 16:10

Aux quatre coins du monde, hommes et femmes ont défilé samedi 21 janvier contre Donald Trump dans le cadre de la "Marche des femmes". Un mouvement qui souhaite protester contre le mépris affiché régulièrement envers les femmes par celui qui est devenu vendredi 20 janvier le nouveau président américain.



Si des marches ont été observées dans de nombreux pays du monde (Inde, Ghana, France, Suisse, Mexique, République Tchèque, Royaume-Uni...), les manifestations devraient culminer à Washington, où quelques 200.000 personnes sont attendues sur la vaste esplanade devant le Capitole. C'est à cet endroit même que le milliardaire a été intronisé 45e président des États-Unis.

Cette "Marche des femmes" trouve sa genèse dans un simple appel posté sur Facebook qui a fait tache d'huile. Il émane d'une grand-mère, Teresa Shook, avocate à la retraite vivant jusque-là dans un anonymat paisible à Hawaï. Ces marches ont pour objectif de protester contre les propos méprisants ou haineux de Trump envers les femmes mais aussi les immigrants, les musulmans ou de nombreux pays étrangers.

Quelques milliers de personnes à Paris

En France, au moins 2.000 personnes, dont beaucoup de femmes et de ressortissants américains, se sont rassemblées sur le parvis du Trocadéro. Les manifestants, qui répondaient à l'appel d'organisations féministes (Osez le féminisme, Planning familial...) mais aussi du NPA, de SOS racisme, du mouvement LGBT, se sont ensuite rendus au mur pour la Paix installé au Champ de Mars, près de la tour Eiffel.



"Les droits de l'homme sont aussi ceux des femmes", "respect", "liberté, égalité, sororité", "capitalisme, sexisme, assassins", proclamaient, au milieu de bonnets roses et de drapeaux américains, des pancartes en anglais et en français.