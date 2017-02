Katy Perry - Chained To The Rhythm (Lyric Video) ft. Skip Marley

publié le 10/02/2017 à 10:07

Avant sa performance sur la scène des Grammy Awards le 12 février, Katy Perry a dévoilé son nouveau single à minuit pile le 10 février. À la suite d'une promotion sur le modèle d'une chasse aux trésors, avec des boules à facettes dispersées dans plusieurs endroits du globe, l'artiste a dévoilé Chained To The Rhythm sur Twitter. Un son très 80's dont Katy Perry a le secret, en compagnie de Skip Marley, le petit-fils de Bob Marley et la chanteuse australienne Sia. Une collaboration qui ne manquera pas de faire vibrer le public lors de la cérémonie des Grammy Awards.



Mais le mystère reste entier concernant le futur album de Katy Perry, même si elle vient de dévoiler le premier extrait. Ce sera son 4e opus depuis le début de sa carrière qui a décollé avec I Kissed a Girl en 2008. Il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir en savoir plus sur ces prochains titres, qui devraient être regroupé sur le disque, prévu pour le courant de l'année 2017.