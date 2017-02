publié le 13/02/2017 à 09:45

Le monde de la musique a assisté au sacre d’Adèle. La 59e cérémonie des Grammy Awards s'est déroulée à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi. La diva britannique a été couronnée de 5 récompenses, dont les trois trophées les plus prestigieux : Meilleur album, Meilleur enregistrement et Meilleure chanson pour son single Hello. Un immense tube, donc le Grammy de la Meilleure chanson était attendu. Mais beaucoup de monde, y compris Adele, pensaient que la favorite pour le Meilleur album c’était Beyoncé pour Lemonade. "Album monumental, a dit Adele, sur scène, en pleurant devant Beyoncé. Je t’adore, tu es notre lumière. Tu émeus mon âme chaque jour, je veux que tu sois ma maman."



Car Beyoncé, en larmes, est très enceinte de jumeaux, et sa performance sur scène était à couper le souffle, rarement d'aussi belles choses sont diffusées à la télévision en direct avec de l’esthétique, d’art, mélange de ballet, de mime, avec des effets vidéos incroyables. Une ode à la maternité, entre déesse Shiva et Ave Maria. Beyoncé repart quand même avec deux nouveaux Grammys, dont celui du Meilleur clip et celui du Meilleur album de musique urbaine. Ça lui en fait 22 en tout, comme U2 et John Williams, le célèbre compositeur des musiques de films de Steven Spielberg et de la saga Star Wars. Et ils ne sont pas nombreux à avoir davantage de Grammy Awards que Queen B. : Stevie Wonder, le pianiste Vladimir Horowitz, les chefs d’orchestre Solti et Boulez. Beyoncé reste l’une des plus grandes artistes de l’histoire de la musique.

Une soirée marquée par les hommages

La soirée a été aussi marquée par les hommages aux grands artistes décédés depuis un an. D'abord à George Michael, par sa compatriote britannique Adele, piano et cordes, version sensuelle plus que sexuelle de Fastlove. Comme l’an passé, Adele a eu un problème de micro. Elle a du recommencer. Heureusement la chaîne CBS a eu le temps de biper le gros "Fuck" qu’elle a lancé en direct. Elle a été encouragée par la salle du Staples center.

Autre hommage à Prince, par Bruno Mars, tout en mauve, Minneapolis 1984, l’album Purple Rain, Let’s Go Crazy. Et David Bowie récompensé à titre posthume de 5 Grammys dont la meilleure chanson rock Blackstar. Ce qui est incroyable c’est qu’il n’avait eu de son vivant que deux Grammys.

Et des piques politiques contre Trump

D'autres choses à noter comme le duo enflammé, à tous les sens du terme, de Lady Gaga et Metallica. Pentatonix, le groupe texan a cappella, avec une reprise de ABC des Jackson Five. Difficile aussi de lister toutes les références à Trump, Jennifer Lopez a cité la Prix Nobel de Littérature Toni Morrison : "Nul besoin du silence, nulle place pour la peur". Katy Perry a chanté son nouveau titre avec un mur qui montait autour d’elle. Elle portait un bandeau, "Persist", nouveau signe de ralliement des féministes américaines. Un groupe de rap a été encore plus clair contre Trump.



Et puis les deux Frenchies de Daft Punk ont enfilé leurs casques rutilants, leurs tenues de cuir, dans des teintes de rose, avec The Weekend, pour I Feel it coming, l’une des meilleures chansons de l’année.