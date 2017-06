publié le 08/06/2017 à 07:15

Une application qui vous prévient quand vos règles sont sur le point de débarquer, vous rappelle de prendre votre pilule ou estime vos chances de tomber enceinte... ? On est d'accord, c'est presque essentiel à posséder dans la vie d'un Millennial connecté.



En un coup d’œil sur son smartphone, on peut savoir grâce à ces outils numériques si on doit acheter de nouvelles protections hygiéniques, prendre la pilule du lendemain en cas de relation sexuelle non protégée ou d'oubli de contraception ou maximiser ses chances de concevoir un bébé lorsqu'on rêve de maternité.

Elles sont de plus en plus nombreuses à investir (enfin) le marché. Lucie Ronfaut, journaliste spécialisée dans la Tech au Figaro, a même baptisé le phénomène "MenstruTech" en mars dernier avant de rappeler que les entreprises dans le domaine ont mis du temps à s'intéresser aux règles et à la contraception. "Par exemple, Apple a mis un an à inclure une catégorie dédiée au cycle menstruel dans son app de santé, Healthkit", écrit-elle sur Twitter.



Dommage quand on sait que la moitié de la population mondiale est directement concernée par les menstruations (même si, rappelons-le, les règles ne sont pas qu'une affaire de bonnes femmes).



Heureusement, les écarts se creusent (lentement) dans la Tech et des applications pensées pour accompagner la vie intime des femmes (et des hommes) au quotidien commencent à voir le jour depuis quelques années. Girls fait le point sur l'état du marché.

1. Pill’Oops : pour celles qui ont peur d'oublier leur pilule

La dernière application sur le sujet s'appelle "Pill’Oops". Elle a été développée par le Planning Familial, association française dédiée à la santé sexuelle et permet aux utilisateurs de faire un suivi détaillé de leur prise de pilule.



Ainsi, en cas d'oubli, l'application délivre de précieux conseils pour réagir dans les plus brefs délais selon les dates de vos dernières règles et de votre dernière relation sexuelle non-protégée.

2. Clue : pour celles qui veulent mieux comprendre leur corps

C'est l'application préférée de Jack Parker, grande prêtresse des règles qui vient d'ailleurs de sortir un livre sur ce "grand mystère" (éditons Flammarion).



Clue vous permet de suivre au jour le jour votre cycle menstruel. Plus les mois avancent et plus vous pourrez comprendre comment fonctionne votre corps. L'application ne fait pas que prédire vos prochaines règles, elle vous indique également la date de votre syndrome pré-menstruel et quels en sont les symptômes. Pour enfin comprendre pourquoi vous avez (entre autres) terriblement mal aux seins tous les 10 du mois. Bref, votre corps n'aura plus aucun secret pour vous.



Où télécharger l'application ? Sur l'Apple Store et Google Play (gratuit).

3. Flo : pour les férues de graphiques

Avec Flo Period Tracker vous avez la possibilité d'orienter votre utilisation de l'application selon si vous souhaitez procréer ou simplement suivre votre cycle menstruel. Après avoir entré les informations de base que demandent toutes les applications, vous pourrez vous amuser à visualiser tout ce qui est lié à vos menstruations sous forme de graphiques.



Durée d'un cycle, variétés des symptômes de votre syndrome pré-menstruel, courbe de poids au fil du mois etc. Les données sont très complètes mais, petit bémol, peuvent être parasitées par un choix de personnalisation du design de l'application très stéréotypé "féminin" (du rose, des fleurs, des dauphins, il y en a pour tous les goûts à la guimauve).



Encore une fois, les applications disponibles sur le marché semblent parfois partir du principe que tous leurs utilisateurs souhaitent tomber enceintes et qu'il ne s'agit que de femmes. Cependant, il convient de souligner que des hommes transgenres par exemple peuvent également être directement concernés par les règles.



Où télécharger l'application ? Sur l'Apple Store et Google Play (gratuit).

4. Calendrier Feminin

Là encore, l'utilisateur n'échappera pas à la petite fleur et au papillon sur son écran de téléphone. Passons sur ce détail, et focalisons-nous sur ce calendrier qui, comme son nom l'indique, vous permet de consigner les dates de vos précédentes règles et de prévoir les prochaines.



Jours d'ovulations, jours fertiles, humeurs et symptômes sont également disponibles à portée de main dans ce calendrier minimaliste. Petit plus non négligeable, Calendrier Féminin propose également d'"exportez les dates et notes de vos règles afin d'avoir une sauvegarde e-mail pour vos visites chez votre médecin". Indispensable pour les étourdis.



Où télécharger l'application ? Sur l'Apple Store (gratuit)

5. Eve : pour celles qui veulent s'inscrire dans une communauté

Eve a remporté le prix de l'application la plus innovante en 2016 (décerné par Google Play). Elle possède les qualités de base de toutes les plateformes précédentes mais se veut comme un espace où l'on traite également de la santé sexuelle des femmes (uniquement). L'objectif : permettre aux utilisateurs de "prendre le contrôle de leur vie sexuelle". "Eve est complet pour le sexe des filles séropositives", peut-on également lire dans le descriptif de l'application.



Concrètement, en plus de consigner les dates de vos règles et autres informations liées à votre cycle, Eve propose des quiz et des sujets sur la santé des femmes et permet aux utilisateurs d'avoir accès à toute une communauté "de filles", "pour discuter de sexe, PMS", le tout sans tabou. La sororité résumée en une application.



Où télécharger l'application ? Sur l'Apple Store et Google Play (en anglais, seulement).