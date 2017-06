publié le 07/06/2017 à 09:55

Enfin une solution pour ne plus stresser à cause de sa pilule. Les Millennials ne sont pas épargnés par ces étourderies qui peuvent, en cas de mauvais timing, entraîner des (mauvaises) surprises. Une étude Opinion Health/Bayer, publiée en juin dernier, révélait même que près de 8 femmes sur 10 âgées de 21 à 29 ans avaient oublié de prendre leur contraceptif au moins une fois au cours des douze derniers mois.



À l'heure des réseaux sociaux et autres applications, nos téléphones se transforment aujourd'hui en véritable assistants de vie. Entre les programmes qui s'occupent d'envoyer des textos à notre place, les apps qui suivent le nombre de pas que l'on réalise dans une journée, la contraception s'est elle aussi fait une place dans nos appareils électroniques.

La dernière innovation en date a été imaginée par le Planning Familial à destination des personnes qui prennent la pilule. Car s'il est efficace à hauteur de 99,7%, ce contraceptif peut être contraignant pour certains utilisateurs : il doit être pris jour après jour à heure régulière. Une précision pas toujours facile à respecter, notamment lorsque nos journées sont bien chargées.

Pill’Oops répond à vos questions

Alors, quand on a zappé de l'ingurgiter (malgré les nombreuses alarmes et rappels programmés sur son smartphone), c'est souvent le stress : faut-il passer par la case pilule du lendemain ou pas ? Y-a-t-il un risque de tomber enceinte ?



C'est là qu'intervient Pill’Oops, une nouvelle application pensée par le Planning Familial et lancée le 6 juin dernier dans toute la France (elle a d'abord été développée en Bretagne, nous apprend un article publié sur le site de Kombini). Pour ne plus avoir à stresser en cas d'oubli ponctuel, il suffit de consigner au fur et à mesure, dans le calendrier disponible sur la plateforme, sa prise de pilule. L'application se charge pour vous de répondre à vos questions les plus angoissantes.



Et si vous êtes encore dans le doute, que vous avez besoin de conseils avisés, un numéro vert "Sexualité, Contraceptions, IVG" a été mis en place par le Planning Familial (0 800 08 11 11).