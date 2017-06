publié le 05/06/2017 à 11:49

Dans moins d'une décennie, les robots auront investi nos lits. C'est en tout cas ce que le futurologue Ian Pearson affirme dans un rapport : "Certaines personnes embrasseront avec enthousiasme le sexe sans sentiment avec un robot dès qu'ils pourront se le permettre". Le futurologue est sans appel : cette nouvelle tendance arrivera "dès 2025", soit dans à peine 10 ans, rapporte le site du journal britannique le Sun.



Alors que les machines ont déjà remplacé de nombreux caissiers et caissières dans les grandes surfaces, que certains peuvent déjà se permettre d'acheter un robot pour satisfaire ses désirs sexuelles (à un prix pouvant égaler celui d'une voiture), les humanoïdes vont prendre de plus en plus de place dans nos quotidiens jusqu'à investir l'industrie du sexe. Par exemple, "les bordels et les clubs de strip-tease vont bientôt inclure des robots", prédit Ian Pearson.

Le futurologue va même plus loin dans sa projection en affirmant que certaines personnes seront fétichistes des robots tandis que d'autres sont tourneront vers ces créatures électroniques parce qu'un moment avec elles reviendraient moins cher qu'avec une personne réelle. La science-fiction est-elle sur le point de devenir réalité ? Rendez-vous dans 10 ans.