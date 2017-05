publié le 24/05/2017 à 15:59

La tragédie de Virgin Suicides, premier long-métrage de Sofia Coppola sorti en 1999, vous a bouleversée ? Vous avez besoin d'un petit remontant ? D'une fin alternative ? Avec Les Proies, vous ne serez pas déçues. Le sixième film de la réalisatrice américaine a été sélectionné en compétition officielle de la 70ème édition du Festival de Cannes, où il était présenté ce mercredi 24 mars, dans le Grand Théâtre de Lumière du Palais des Festivals.



C'est un film d'époque, en pleine guerre de Sécession aux États-Unis, et dans lequel on retrouve Kirsten Dunst (ancienne héroïne de Virgin Suicides) et Elle Fanning (fille à son papa dans Somewhere), deux actrices fétiches de la réalisatrice américaine, dans un pensionnant de jeunes filles tenu par madame Martha Farnsworth (jouée par Nicole Kidman).

Mêmes têtes blondes, mêmes robes virginales et jeunes femmes coupées du monde en quête de sensualité... On retrouve dans la seconde adaptation cinématographique de Sofia Coppola des motifs récurrents à tous ses films et en particulier avec son premier long-métrage, sorti dans les salles obscures il y a tout juste 18 ans. À une différence près : la tragédie a été mise de côté pour laisser place à une ode à la sororité.

La solidarité féminine, une arme pour jouir de sa liberté

Les Proies de Sofia Coppola ne sont pas si inoffensives que cela. Certes, ce groupe de femmes, en apparence fragiles, est isolé du monde extérieur. Dehors, la guerre fait rage tandis qu'elles sont protégées par leur grande demeure victorienne.



Un jour, l'une des petites filles du pensionnat tombe sur un soldat blessé, un "Yankee", qu'elle ramène dans le foyer pour que madame Farnsworth, qui maîtrise quelques rudiments de médecine, puisse le soigner.



Telles des biches à la fois apeurées et attirées par le danger que représente ce bel étalon, les femmes comme les jeunes filles tentent de séduire et d'attirer l'attention du caporal John McBurney, l'homme de tous les désirs. Une rivalité, un choc des générations que Sofia Coppola a choisi de filmer avec un humour subtil et sans jugements et qui suscite des rires en toute bienveillance.



Et lorsque les rapports de force s'inversent, la réalisatrice de Virgin Suicides donne à voir des femmes fortes qui, pour conserver leur liberté, choisissent de s'émanciper de celui qui souhaite leur imposer sa loi. La solidarité féminine ou la sororité seraient-elles la meilleure arme pour jouir de sa liberté ? Réponses dans Les Proies.



