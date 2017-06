publié le 12/06/2017 à 09:37

Une Assemblée avec plus de 40% de députées ? C'est le record que pourrait connaître l'hémicycle au lendemain des élections législatives si, et seulement si, toutes les candidates arrivées en tête au premier tour du scrutin étaient élues au terme du second tour, souligne un article publié dans Le Parisien.



Parmi les 7.877 candidats qui se sont présentés aux électeurs ce dimanche 11 juin, 332 hommes et 245 femmes devront s'affronter la semaine prochaine pour le second tour des élections. Cette représentation à la hausse des femmes est principalement due à deux facteurs : une parité presque absolue en terme de candidats dans les partis politiques français et la réussite de La République en Marche (REM).

Le parti d'Emmanuel Macron, président de la République, a vu dimanche soir 187 de ses candidates placées au second tour, relève à nouveau Le Parisien. Pour ce même parti, 203 hommes sont quant à eux arrivés en tête du premier tour des législatives. Alors qu'on s'interrogeait sur la "parité de façade" des élections, REM prouve par les chiffres que son parti politique donne (presque) autant de chance de gagner aux femmes qu'aux hommes.

Entre 83 et 245 députées à l'Assemblée

Chez les concurrents de REM, les femmes sont quant à elles peu représentées : elles sont 9 candidates des Républicains à accéder au second tour, 6 au Front national, 4 du côté des socialistes ou encore 1 pour la France Insoumise.



Il faudra attendre dimanche 18 juin prochain pour constater si oui ou non l'Assemblée nationale pourra se vanter d'un taux record de députées (42,5% des sièges). Au minimum, elles seront cependant 83 à occuper une place dans l'hémicycle français. Soit le nombre de circonscriptions où deux femmes devront se disputer le second tour des élections législatives.