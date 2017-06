VIDÉO - Emmanuel Macron joue les standardistes à l'Élysée

publié le 09/06/2017 à 18:04

Une drôle de surprise attendait ceux qui ont appelé le standard de l'Élysée, vendredi 9 juin. Au lieu d'entendre la voix du standardiste au bout du fil, c'est la voix d'Emmanuel Macron qui a répondu. "Bonjour ! Ça fait plaisir de mettre un visage !", s'enthousiasme-t-il en pénétrant dans une salle fermée remplie d'ordinateurs.



Le président de la République avait en effet décidé de rencontrer les 14 salariés du standard de l'Élysée. Ces derniers répondent aux appels des interlocuteurs 7 jours sur 7. "Vous devez en entendre des choses ici !", s'amuse le chef de l'État.

La visite du président n'est pas tout à fait un hasard, puisque la séquence était retransmise en direct sur le compte Facebook de l'Élysée. Soucieux de la teneur des appels, le fondateur de La République En Marche interroge les standardistes sur l'humeur des interlocuteurs. "Ça râle beaucoup en ce moment ?" glisse le président entre deux sonneries de téléphone. Intimidés, les standardistes commencent finalement à livrer quelques anecdotes. "Ils pensent très souvent que vous êtes notre collègue de bureau", explique l'un des salariés avec humour.

Fin communicant, Emmanuel Macron a en réalité tout prévu et n'est pas là tout à fait au hasard. "C'est un très bon baromètre", explique le chef de l'État. Il profite d'un nouvel appel pour prendre le combiné et répondre aux appels téléphoniques des interlocuteurs, qui sont de plus en plus nombreux à le voir sur le compte Facebook de l'Élysée. "Bon anniversaire à vous ! Comment vous saviez que j'étais au standard ?, lance-t-il, sourire aux lèvres, lors de ce "coup de com'" qui survient à deux jours du premier tour des législatives.