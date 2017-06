Darmanin fait un appel du pied aux futurs députés Les Républicains

publié le 09/06/2017 à 11:59

Il fait partie des élus de droite qui ont accepté de rentrer dans le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron. L'ancien maire de Tourcoing, élu sous l'étiquette les Républicains, a désormais en charge le portefeuille ministériel de l'Action et des Comptes publics. Et à l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin se confie au quotidien Le Monde, dans son édition datée du 8 juin. Une interview dont il profite pour faire passer un message aux élus de droite, afin qu'ils votent la confiance au nouveau gouvernement qui émergera après le scrutin des législatives.





"Un grand nombre d'électeurs de droite ont déjà voté en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Et j'ai la conviction qu'une grande partie de ceux qui ont voté en faveur de François Fillon vont souhaiter donner une majorité au président de la République. Cela ne revient pas à lui donner un blanc-seing, mais à donner une chance à ce gouvernement de réussir pour la France", justifie le ministre, avant d'attaquer franchement. "Des parlementaires de droite font déjà partie de la majorité présidentielle et ont indiqué qu'ils voteraient la confiance au gouvernement. Je lance un appel à l'ensemble des élus LR pour qu'ils fassent de même."

Si son appel trouvait un fort écho, le parti de la rue de Vaugirard pourrait bien être déserté. Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont déjà subi les foudres de leur parti originel pour avoir accepté un poste au gouvernement. Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains avait alors indiqué, le 17 mai, qu'ils ne seraient plus "membres du parti".