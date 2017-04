publié le 20/04/2017 à 17:01

Mercredi 19 avril, à l'issue d'une huitième saison forte en rebondissements, c'est finalement Jérémie qui l'a emporté sur son adversaire (de taille), Franck. Une finale haletante lors de laquelle les deux derniers candidats de l'émission devaient cuisiner un dîner pour 100 convives, qui, avec Michel Sarran, Hélène Darroze, Jean-François Piège et Philippe Etchebest, ont désigné le grand gagnant de la saison 8 de Top Chef, Jérémie Izarn.



Un combat au sommet pour les deux finalistes, pour une saison qui a perpétué le succès du programme de M6, dont les audiences ont progressé d'un point par rapport à l'année précédente. Un programme qui passionne toujours, en témoigne le nombre de fidèles du concours culinaire de M6.

Saison après saison, Top Chef continue d'exposer beaucoup de talents culinaires confirmés, dans ce concours qui permet à l'un d'entre eux de remporter jusqu'à 100.000 euros. Un coup de projecteur non-négligeable sur la profession et qui permet à certains d'entre eux de développer ensuite, leurs projets personnels. Mais que deviennent les lauréats après une telle aventure ?

2016 - Xavier Pincemin, chef accompli

Favori dès le départ, Xavier Pincemin a gagné la septième saison de Top Chef, en 2016. Lui qui a fait ses armes pendant sept ans au restaurant Gordon Ramsay du Trianon Palace à Versailles, ambitionnait d'ouvrir son premier restaurant.



Xavier Pincemin est désormais chef du Speakeasy, un piano bar et restaurant du 16e arrondissement de Paris, tout près de l'Arc de Triomphe. "Le meilleur endroit de la ville, toute la nuit avec de la musique en live", peut-on lire sur le site de l'établissement à "l'ambiance magique". Une jolie réussite pour le gagnant de Top Chef 2016.

2015 - Xavier Koenig, benjamin des lauréats

Avant de remporter la finale de l'édition 2015, ce très jeune cuisinier était le candidat de Philippe Etchebest, dans Objectif Top Chef. À seulement 19 ans au moment de sa victoire, il reste le plus jeune de tous les gagnants du concours de M6. Après l'aventure et son parcours royal dans Top Chef, Xavier Koenig a quitté l'établissement dans lequel il était apprenti, en Alsace, cinq mois après la finale de l'émission.



Le jeune chef possède aujourd'hui son propre site internet, un blog E-commerce de produits, d'ustensiles et d'astuces de cuisine. Il avait confié à RTL.fr en 2016 avoir d'autres projets, comme "des cours de cuisine, une activité de traiteur". Il ne cherchait à l'époque pas de place de chef dans un restaurant.

2014 - Pierre Augé, le malchanceux victorieux

Il avait tenté l'aventure Top Chef une première fois, en 2010, édition lors de laquelle il avait frôlé la finale. Quatre ans plus tard, en 2014 donc, alors que l'émission proposait à d'anciens candidats de revenir s'affronter pour une cinquième saison, Pierre Augé retente sa chance et à 34 ans, remporte le titre ainsi que plus de 62.000 euros.



Aujourd'hui, il est toujours chef de la Maison de Petit Pierre, à Béziers, le restaurant familial qu'il a racheté en 2010, après sa première participation à Top Chef.

2013 - Naoëlle D'Hainaut, la gagnante qu'on attendait pas

Très discrète, Naoëlle D'Hainaut a remporté la quatrième saison de Top Chef, en 2013, à 29 ans. Formée au Bristol, où elle était sous-cheffe dans la brigade d'Éric Frechon, elle avait alors remporté 100.000 grâce à sa victoire contestée sur Yoni Saada. Il était reproché à la candidate d'avoir volé des têtes de crevettes à son adversaire lors de la finale.



Quatre ans après avoir remporté Top Chef 4, la jeune femme de 35 ans a quitté le palace parisien pour ouvrir son propre restaurant, à Pontoise, courant 2017. "Nos enfants ont grandi, c’était le bon moment pour se lancer dans une telle aventure. Quant au restaurant, il est situé dans un endroit discret, à mon image", a-t-elle confié à la Gazette du Val d'Oise.

2012 - Jean Imbert, chef télévisuel

Grand gagnant de la saison 3 de Top Chef, il a remporté 100.000 lors de sa finale contre Cyrille Zen, en 2012. Jean Imbert est certainement l'un des lauréat les plus connus du concours culinaire de M6, tant il a été médiatisé depuis sa victoire. Il a notamment participé à l'émission Norbert et Jean : le défi, sur M6, en compagnie de son ancien adversaire et ami de Top Chef, Norbert Tarayre.



Depuis 2015, Jean Imbert a ouvert son propre établissement avec Éric Kayser, baptisé Les Bols de Jean, dans le deuxième arrondissement de Paris. Très suivi sur les réseaux sociaux, il affiche régulièrement sur Instagram les invités de marque qui sont passés par son restaurant, comme Beyoncé, Pharrell Williams ou l'actrice Jennifer Lawrence.

2011 - Stéphanie Le Quellec, le parcours royal

Formée par les plus grands chefs, notamment au George V, la candidate de 27 ans avait remporté la deuxième saison de Top Chef, en 2011. Et le reste de son parcours n'en est pas moins glorieux. Après sa victoire sur M6, la jeune femme ouvre son propre restaurant, La Scène, à Paris, en 2013. Cheffe exécutive des cuisines de l'hôtel de luxe Prince de Galle, elle décroche même une étoile au guide Michelin et 3 toques au Gault & Millau.



"Le Chef Stéphanie Le Quellec, signature confirmée de la nouvelle génération française propose une cuisine authentique et généreuse, au service du goût et de produits d’exception", promet le site de l'établissement prestigieux.

2010 - Romain Tischenko, premier lauréat de "Top Chef"

Il est le tout premier gagnant de Top Chef. Romain Tischenko a remporté le concours culinaire de M6 en 2010, et l'enveloppe de 100.000 euros. En 2012, il ouvre son premier établissement avec son frère, Le Galopin, à Paris. "Un lieu simple et authentique, sans fioritures et surtout sans prétention, comme l'ont voulu les frères Tischenko", peut-on lire sur le site de l'établissement.



Et vu le succès de ce restaurant, Romain Tischenko a ouvert une deuxième adresse, La Cave à Michel, un bar à vin, juste à côté du Galopin. Un endroit convivial où "il y a le vin et les copains, dans une ambiance bon enfant", promet le site du Gault et Millau.