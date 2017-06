publié le 10/06/2017 à 08:40

Les finalistes de The Voice vont chanter pour la dernière fois sur le plateau de l'émission samedi 10 juin. Après des semaines de compétition, des auditions à l'aveugle et des duels de haut niveau, ils ne sont plus que quatre à prétendre au titre de cette édition 2017. Nicola Cavallaro, Lisandro Cuxi, Vincent Vinel et Lucie Vagenheim ont réalisé un parcours sans faute jusqu'à cette dernière étape.



Coachés respectivement par Zazie, Matt Pokora, Mika et Florent Pagny, ils vont devoir séduire membres du jury et téléspectateurs pour la dernier fois afin de remporter la compétition et enregistrer un album. Ils ont parfois ému, souvent bluffé les jurés et remporté les faveurs du public. Mais qui sont les quatre finalistes de cette sixième édition de The Voice ? Retour sur leur parcours dans l'émission.

Nicola Cavallaro, l'Italien époustouflant

Nicola Cavallaro est le talent de Zazie pour la finale Crédit : Capture d'écran / TF1

C'est un candidat au parcours incroyable. Âgé de 25 ans, il a été parachutiste dans l'armée italienne et est maintenant étudiant en médecin. C'est l'amour qu'il avait pour une jeune française qui l'a poussé à venir s'installer dans l'Hexagone. Aujourd'hui séparé de sa compagne, il a décidé de participer à The Voice pour lui montrer de quoi il est capable.

Talent de Zazie, il avait réussi à séduire les quatre coaches de l'émission lors de son audition à l'aveugle. Nicola Cavallaro a fait une prestation très remarquée lors de la demi-finale samedi 3 juin en chantant Marguerite, un morceau de Richard Cocciante. Il avait choisi de l'interpréter en Italien, en hommage à sa mère, présente dans le public pour le soutenir.





Lisandro Cuxi, le talentueux finaliste de "The Voice Kids"

Lisandro interprète est le talent de Matt Pokora pour la finale Crédit : Capture d'écran / TF1

Lisandro Cuxi est un des grands favoris de cette saison de The Voice. Le jeune homme de 17 ans s'était déjà illustré dans la saison 2 de The Voice Kids, où il était le champion de l'équipe de Jenifer. Il a débuté en postant des vidéos de ses prestations sur Internet et a rapidement connu la notoriété à Cannes, où il a chanté pour plusieurs événements.



Son interprétation de la chanson de Calogero Si seulement je pouvais lui manquer a bouleversé jury, internautes et téléspectateurs samedi 3 juin. "À 17 ans, il a osé faire quelque chose de très grand pour un petit bonhomme de son âge, oser dire ces choses-là" avait expliqué Matt Pokora. Sa performance touchante lui a assuré une place pour la finale de cette édition.





Vincent Vinel, le surdoué à la voix d'or

Vincent Vinel est le talent de Mika pour la finale Crédit : Capture d'écran / TF1

Vincent Vinel est l'autre grand favori de cette finale depuis le début de l'édition. À 21 ans, il joue régulièrement sur le piano en libre service de la gare Saint-Lazare, à Paris. Malvoyant depuis la naissance, il détient l'oreille absolue et un vrai sens de la composition, qu'il a démontré lors de son audition devant les coaches en reprenant Lose Yourself d'Eminem.



Favori de l'équipe de Mika, ce dernier a toujours montré son admiration pour son talent : "Ce mec a un univers dingue et très poétique", expliquait-il dans Gala en mai dernier, "On est pareils lui et moi, on a été des enfants un peu 'à part', on se ressemble". Lors des demi-finales, Vincent a une nouvelle fois enchanté coaches et téléspectateurs avec son interprétation de Earth Song de Michael Jackson.





Lucie Vagenheim, une voix puissante qui donne des frissons

Lucie est le talent de Florent Pagny pour la finale Crédit : Capture d'écran / TF1

Lucie est la seule femme de cette finale 2017. Elle est très populaire auprès du public depuis le début des auditions à l'aveugle il y a de nombreuses semaines. Coachée par Florent Pagny, elle a montré son talent et sa voix si puissante pour son âge lors des dernières émissions en direct.



Âgée de 18 ans seulement, la Rouennaise pourrait être la première fille à remporter le trophée de The Voice. Elle envisageait de poursuivre des études de droit pour devenir avocate mais la musique est devenue sa priorité. Lors de la demi-finale, Lucie a fait frissonner les téléspectateurs avec sa reprise de Halo, un tube de Beyoncé.