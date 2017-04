publié le 30/04/2017 à 00:59

Les battles de The Voice mettent toujours les coachs dans une position délicate. Ils doivent choisir un seul talent après sa prestation contre un autre des membres de l'équipe du coach. Les équipes se réduisent ainsi avant d'arriver à la grande finale. Et Matt Pokora a fait face à un choix très important à la fin de la soirée, entre celui qu'il nomme son "frère" Nico avec qui il a travaillé dans Robin des bois, la comédie musicale et Kuku. Sauf que cette décision a fortement déplu, aux internautes qui n'ont pas manqué de partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux.



Matt Pokora s'est en effet attiré les foudres des internautes après la soirée des Battles de The Voice. Le coach a en effet choisi de sauver son ami et ancien collègue Nico, face à Kuku, l'autre talent de son équipe. Les deux hommes ont chanté Hey Ya du groupe Outkast. Avec ce choix, le coach a fait preuve de favoritisme selon les internautes.

Sur sa dernière battle Matt Pokora montre son manque d'impartialité en favorisant Nico alors que Kuku est objectivement meilleur #TheVoice — Baby V ¿ (@Nessaa_babyv) 29 avril 2017

Au final peut importe le talent qui aurait été avec Nico Matt aurait gardé son pote. #TheVoice — Naima (@Naima503003151) 29 avril 2017

Kuku aurait largement mérité de rester dans l'aventure The Voice selon la plupart des fans de l'émission. Il y a quelques semaines, le chanteur d'origine nigérienne avait conquis les coachs avec Redemption Song de Bob Marley. Pour autant, il n'a pas été repêché par un autre coach. Reste à savoir comment Matt Pokora se débrouillera pour la suite de l'aventure avec Nico, car il est fort probable qu'il soit de nouveau pointé du doigt, pour son amitié avec Nico.

"J'vais choisir de pistonner mon po.. euh pardon je vais prendre Nico !" #TheVoice — Yohann (@YohannXXI) 29 avril 2017