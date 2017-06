publié le 03/06/2017 à 20:33

Dernière ligne droite pour les huit talents encore en compétition dans cette demi-finale de The Voice. Tous espèrent convaincre le jury et le public pour accéder à la grande finale et à la tournée du concours de chant de TF1. Au programme de cette soirée exceptionnelle, les prestations des huit derniers candidats, mais également une invitée d'honneur, la chanteuse Katy Perry, qui fera le show sur la scène de The Voice.



Une pression supplémentaire pour les huit talents encore en compétition. Audrey et Vincent Vinel pour l'équipe de Mika, Matthieu et Nicola Cavallaro pour Zazie, Shaby et Lucie côté Florent Pagny, ou encore Ann-Shirley et Lisandro dans la team M. Pokora, tous espèrent se qualifier pour l'ultime show de The Voice, samedi 10 juin prochain.

La semaine dernière avait été riche en émotion pour les 12 ultimes talents de cette saison. Lisandro Cuxi avait fait vibrer le public, Shaby avait elle aussi offert une prestation très remarquée, tout comme Audrey, qui avait ému aux larmes Mika et Florent Pagny. Un avant-goût de cette demi-finale, qui promet d'être forte en rebondissements.

Suivez en direct la demi-finale de "The Voice"

21h54 - Au tour du second talent de Zazie, Nicola Cavallaro, de défendre sa place. Le candidat a choisi un morceau de Richard Cocciante, Marguerite, en hommage à sa mère.



21h48 - Matthieu, le candidat coaché par Zazie s'élance, et a choisi le mythique morceau de Queen, Don't Stop Me Know.



21h45 - Il est maintenant temps de faire un choix entre Lucie et Shaby. Et c'est Lucie qui continue l'aventure avec 86,8%, plébiscitée par Florent Pagny et le public.



21h31 - Les deux talents de l'équipe de Florent Pagny, Lucie et Shaby, reprennent ensemble Stayin' Alive, le tube de Bee Gees sorti en 1977. C'est un show endiablé que livrent les deux jeunes chanteuses, devant un public debout.



21h21 - Shaby est le second talent à entrer dans l'arène de The Voice, en interprétant Entrer dans la lumière, chanson de Patricia Kaas. Un titre lourd de sens pour la candidate de Florent Pagny, qui compte bien illuminer la scène avec sa voix puissante et sa robe dorée.



21h16 - C'est Lucie qui ouvre cette soirée de demi-finale. La jeune artiste, coachée par Florent Pagny, chante Halo, le tube de Beyoncé, que la candidate aime tout particulièrement.

21h08 - les huit finalistes entrent en piste et interprètent, accompagnés de Katy Perry, Chained To The Rhythm, le dernier single de la chanteuse, invitée d'honneur de la demi-finale.



20h30 - Bonsoir et bienvenue pour ce direct de la demi-finale de The Voice 2017.