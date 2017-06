publié le 03/06/2017 à 22:39

"Magnifique", "bluffant", les adjectifs sont nombreux pour décrire la prestation de Nicola Cavallaro. Dernière ligne droite pour les huit derniers candidats de The Voice, qui s'affrontent ce samedi 3 juin lors de la demi-finale. Et pour convaincre le jury et le public, Nicola Cavallaro a interprété Marguerite, un morceau de Richard Cocciante, sorti en 1989. Le talent de Zazie a choisi de chanter en italien, et en hommage à sa mère, d'ailleurs présente dans le public pour soutenir son fils.



Sur Twitter, la prestation de Nicola Cavallaro n'est pas passée inaperçue, en témoignent les centaines de commentaires sur Twitter. Si ce prime doit déterminer l'affiche de la grande finale de The Voice, pour de nombreux internautes, le jeune artiste est tout désigné pour rejoindre le carré final. Une jolie prestation entre puissance et poésie, qui a porté chance à Nicola Cavallaro.

Le public et Zazie se sont prononcés. Avec plus de 102 points, le jeune chanteur à la voix si reconnaissable se qualifie pour la grande finale de The Voice.

Svp que Nicola reste, sa voix est juste incroyable ¿¿ #TheVoice — ¿ (@lrntapril) 3 juin 2017

@cavallaronic quel artiste, quel univers ! On a notre finaliste !!! Come ooooon ¿¿¿ #TheVoice — La MP's de Nice ¿¿ (@Marie_Estelle) 3 juin 2017