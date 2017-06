publié le 03/06/2017 à 23:27

"Si seulement je pouvais lui manquer", un titre lourd de sens pour le jeune Lisandro. Submergé par l'émotion, en larmes, le talent de Matt Pokora a dédicacé sa prestation à son père, absent. Une histoire bouleversante qui a poussé le jeune artiste à livrer une prestation tout en émotion. "À 17 ans, il a fait quelque chose de très grand pour un petit bonhomme de son âge", conclut son coach, ému.



Matt Pokora n'a d'ailleurs pas hésité une seconde à monter sur scène et enlacer son jeune protégé. Lisandro, très apprécié par le public, a une fois de plus touché les téléspectateurs et le jury. Même Slimane, le vainqueur de la dernière saison de The Voice, n'a pas pu retenir ses larmes, comme il l'explique sur Twitter. "Pas les mots", a-t-il conclu.

Ils n'étaient plus que huit à espérer décrocher leur ticket pour la grande finale du concours de chant de TF1. Une soirée exceptionnelle de demi-finale, à laquelle s'est invitée la chanteuse Katy Perry. Et la prestation du jeune homme de 17 ans a définitivement séduit le public, puisqu'il est choisi pour rejoindre le carré final de The Voice.

#TheVoice

En larmes à la fin de sa prestation, Lisandro se fait consoler par son coach @MPokora pic.twitter.com/rGX3FlJ9D5 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 3 juin 2017

En larmes devant @LisandroCuxi bravo ! Pas les mots !!! ¿ — Slimane (@Slimaneoff) 3 juin 2017