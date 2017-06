Katy Perry soulève le public et les coachs de "The Voice"

publié le 04/06/2017 à 01:31

À soirée exceptionnelle, invitée exceptionnelle. Pour sa demi-finale, The Voice s'est offert une star planétaire, la chanteuse Katy Perry. Elle a d'abord ouvert le prime, en chantant aux côtés des huit derniers talents du concours, puis s'est offert une prestation acidulée en interprétant son dernier single, Bon Appétit. En pleine promotion pour son dernier album, la chanteuse de I Kissed A Girl a livré une performance haute en couleur, tenant une fourchette géante et chantant au milieu de danseurs déguisés en fruits.



Coiffée d'une toque de cuisinier, Katy Perry a soulevé le public et les coachs avec sa chanson. Il faut dire que le clip de ce morceau avait déjà, à sa sortie, fait du bruit. Pétrie et assaisonnée, la chanteuse, dans la vidéo de Bon Appétit, finit par se faire dévorer en soupe par ses convives. Il fallait donc s'attendre à ce que la star de la pop signe une performance faite pour marquer les esprits.

Ils n'étaient plus que huit ce samedi 3 juin à espérer se qualifier pour la grande finale de The Voice. Une soirée de demi-finale riche en émotions, au terme de laquelle Lucie, Nicola Cavallaro, Lisandro et Vincent Vinel se sont imposés, et composent l'affiche de l'ultime prime qui couronnera "La plus belle voix" de cette sixième saison.