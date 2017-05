On refait le match avec Pascal Praud

Vincent Vinel continue sa course dans The Voice 2017. Le candidat malvoyant, qui fait partie de l'équipe de Mika, est l'un des favoris de la compétition depuis les premières auditions il y a trois mois. Il avait bluffé les coachs et le public avec sa reprise de Lose Yourself au piano du rappeur Eminem. Et lors de l'épreuve ultime, où les coachs devaient éliminer un talent de leur équipe, il avait fondu en larmes en apprenant que Mika avait décidé de le garder pour la compétition et le premier prime du 20 mai. Vincent Vinel est arrivé sur la scène pour ce prime très attendu en compagnie d'une chorale. Avec brio, il a repris Someboy to Love de Queen. Très vite, le public sur les réseaux sociaux a décrété que Vincent est le digne successeur de Slimane, le vainqueur de la saison 5 de The Voice .

